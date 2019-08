Situación crítica del 'Cucho' Hernández: incertidumbre y preocupación

Siguen pasando los días y horas, pero la situación de Juan Camilo 'Cucho' Hernández no se define todavía. El '10' de la Selección Colombia Sub-20 no sigue a la deriva y no consigue equipo. Recordemos que en enero empieza el Preolímpico Sub-23 en Colombia y el 'Cucho' estaría en el equipo.



Luego de salir del Huesca y que su equipo descendiera, el cafetero tuvo que volver al club que tiene sus derechos: Watford; pues se terminó el contrato de préstamo en España.

Sin embargo, en su regreso, se dio cuenta de que el cuadro inglés no lo tuvo en cuenta para esta temporada y tampoco estará en la Premier League. Por otro lado, tampoco ha logrado encontrar un equipo y siguen pasando los minutos, pero no llegan ofertas por él.



Incluso creció el rumor en Inglaterra de que el 'Cucho' estaba lesionado y por eso no había tenido participación, pues tampoco ha entrenador con Watford.



Ahora, su actualidad, está en que no consigue un equipo que lo quiera y se empieza a acabar el tiempo. De no darse alguna negociación hasta el 2 de septiembre, el futbolista se quedaría en Watford, pero en la reserva.