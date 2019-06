Steven Gerrard y el contundente mensaje sobre el futuro de Morelos

Steven Gerrard, entrenador del Glasgow Rangers de Escocia confirmó que por el momento Alfredo Morelos seguirá en el club la próxima temporada. Además, el técnico inglés dejó claro que no han llegado ofertas por el delantero colombiano.

Luego de una gran temporada goleadora, un poco empañada por el comportamiento dentro de la cancha, Alfredo Morelos permanecería en el Rangers una campaña más, así lo aseguró su entrenador.



Steven Gerrard sepultó los rumores que sitúan al joven delantero fuera del equipo: "ha habido mucha especulación sobre Alfredo y no estoy sorprendido. Tuvo un excelente temporada, pero hasta ahora no ha habido una sola oferta para ninguno de mis jugadores".



Además, el mítico exjugador inglés reconoció el gran valor que tiene Alfredo Morelos para su plantel y aseguró que si alguien quiere llevárselo debe pagar el precio establecido: "¿estoy seguro de mantener a Alfredo? No es una pregunta que deba responder ahora porque no hay ofertas. ¿Estoy esperando una oferta? Posiblemente. Tomaré una decisión siempre y cuando llegue una oferta. Cada jugador tiene un precio, pero si las ofertas no son lo que se espera, la respuesta es un "NO" directo".



Steven Gerrard confirmó que Morelos seguirá en el equipo, además, el delantero colombiano tiene contrato hasta el 2023, por lo que por el momento, el goleador de la Liga de Escocia seguirá en el Rangers.