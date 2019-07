La respuesta de Gerrard sobre el futuro de Morelos en el Rangers

El mánager del Rangers de la Liga de Escocia, Steven Gerrard dejó entrever con unas declaraciones a la BBC que no está convencido de tener al delantero colombiano Alfredo Morelos en su equipo para la próxima temporada, pero que solo podría deshacerse del jugador si un club se presenta con “una gran oferta”.

A Gerrard no acabó de convencerse de la calidad y la efectividad de Morelos, quien terminó como goleador de la Liga Premier de Escocia en la temporada pasada con 18 goles, y con 30 anotaciones en 48 partidos en todas las competiciones, pero quien tuvo un lunar: estuvo envuelto en varias polémicas por sus repetidos comportamientos antideportivos que le habrían costado cuatro expulsiones en una misma temporada, lo que habría cansado al entrenador inglés, quien también aclaró que no están dispuestos a venderlo a cualquier precio.



“¿Alguien quiere a Alfredo Morelos? No lo sé, no puedo responder esa pregunta, pero si lo hacen, es mejor que traigan una oferta realmente grande”, dijo Gerrard a la BBC de Escocia.



Esa falta de continuidad que le significaron tantas expulsiones le significó a Morelos no ser tenido en cuenta por Carlos Queiroz en la selección Colombia para la disputa de la Copa América de Brasil.



Morelos, quien llegó al Rangers en el 2017, proveniente del HJK de Finlandia, renovó recientemente su contrato hasta el 2023 y el año pasado el club escocés rechazó una oferta de un club chino por 8 millones de libras (cerca de nueve millones de euros).



Otra de las razones por las que el Rangers no dejaría ir a Morelos a última hora es por el poco tiempo que queda en la liga de Escocia para que se cierre la ventana de fichajes (a mediados de agosto).



“Si se terminara yendo, sería imposible reemplazarlo con pocos días o semanas en esta ventana”, dijo Gerrard, quien agregó que quien quiera a Morelos debe hacer su oferta ya mismo. "Si alguien quiere gastar una gran cantidad de dinero en un delantero centro y quiere mi delantero centro, tendrá que venir temprano”.



Por ahora Gerrard dijo que el delantero colombiano estará convocado para enfrentar a St. Joseph's en la clasificación de la Europa League, el próximo martes.