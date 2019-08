Teófilo Gutiérrez no olvida a Argentina: se quiere retirar en esa liga

Teófilo Gutiérrez pasa nuevamente por un gran momento en su carrera, siendo importante para el Junior de Barranquilla en la Liga II, después de salir campeón el primer semestre con el tiburón. Este domingo, el atacante anotó el tanto del triunfo de su equipo 1-0 sobre Santa Fe, en la sexta fecha del campeonato, y llegó al gol 200 de su carrera.

En Argentina, Teo es recordado con cariño, pues dio muestras de su talento jugando para Racing, Lanús, River Plate y Rosario Central. También dejó recuerdos por sus polémicas, pero prevalece la magia que regó el colombiano en las canchas del sur del continente.



Es así que el atacante fue invitado a Fox Radio, de ‘Fox Sports Argentina’. Allí confesó que pudo haber llegado recientemente a un equipo grande de ese país. “Tuve una opción de ir a un grande de Argentina, pero no llegamos a un acuerdo. Además estaba aquí en casa, con mi familia”, contó.



De inmediato le hicieron soltar el equipo, pues tenían información que Independiente lo había buscado. Gutiérrez aceptó que “hablé con Ariel Holan”, técnico de Independiente”, pero no se dieron las cosas. En parte jugó su pasado en Racing rival del otro equipo de Avellaneda, porque “me abrió las puertas en Argentina y tengo un lindo recuerdo”.



“Quiero seguir disfrutando acá y ojalá se diera la oportunidad de retirarme en Argentina, quisiera hacerlo en River. Y si no, aquí en Junior me quieren mucho”, aseguró Teófilo, quien aseguró que volvería a ser dirigido por Marcelo Gallardo: “Las cosas terminaron muy bien con él. Lo económico no se dio, pero siempre le di lo mejor a River y aprendí mucho. Juntos ganamos cosas importantes. Gallardo es un gran entrenador, que entiende la posición del jugador y le entrega la confianza como deportista y en lo personal”, comentó.