¿En la cuerda floja el futuro de Guarín? Vasco se quedó sin entrenador

El técnico brasileño Vanderlei Luxemburgo anunció este viernes que abandona el banquillo del Vasco da Gama tras una temporada exitosa en la que clasificó al equipo carioca para la Copa Suramericana de 2020. Freddy Guarín, quien juega en el club, se mantiene en duda para su continuidad.

"Salgo con el sentimiento de haber contribuido para un momento importante más en la vida de este gigante y, a partir de este instante, como acabo de cerrar las negociaciones para la renovación de mi contrato, cada uno seguirá su camino", anunció en sus redes sociales.



Tras varias reuniones en las últimas semanas, Luxemburgo y la directiva del Vasco finalmente no llegaron a un acuerdo para renovar su contrato de cara a la próxima temporada. El club de Río de Janeiro afirmó en una nota que hizo "todos los esfuerzos posibles" para su permanencia, pero sin desviarse de la política de austeridad financiera autoimpuesta. Luxemburgo, exentrenador del Real Madrid, entre otros clubes, dirigió a la plantilla cruzmaltina en 37 partidos, con un balance de 15 victorias, 12 empates y 10 derrotas para acabar el Campeonato Brasileño en la 12ª posición.



El objetivo cuando asumió el cargo hace ocho meses era salvar al equipo del descenso, pero superó las expectativas al clasificarle para la próxima edición de la Copa Sudamericana.



Durante su periodo como técnico del 'Gigante de la Colina', anunció que sufría cáncer de piel. En su mensaje en redes sociales, quiso "dejar claro" que su negativa a seguir no solo responde a motivos económicos. "Sé de las dificultades financieras del Vasco da Gama e hice una propuesta dentro de la realidad del club. Sin embargo, por el trabajo realizado este año, que fue poco para un club como el Vasco da Gama, soy ambicioso y me permito pensar en grande", expresó.



Afirmó que su meta es "buscar siempre conquistas y títulos" y por eso decidió salir. "Por responsabilidad sé que el trabajo para 2020 comienza inmediatamente. No puedo dejar esta situación arrastrarse y perjudicar al Vasco", añadió. La entidad carioca informó que anunciará el nombre de su sustituto "en breve".