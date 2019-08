¿Napoli se cansó de pelear por James? Versiones encontradas en Italia

¿Napoli desistió de su interés en contratar a James Rodríguez? La idea ronda en la prensa italiana aunque no se trata de una versión unánime.

La idea de la renuncia del equipo de Carlo Ancelotti parte del diario Gazzetta dello Sport, que aseguró: "Nápoles estaría cerca de renunciar a James Rodríguez. Aurelio De Laurentiis no está dispuesto a comprarlo directamente, como pide Florentino Pérez. Cristiano Giuntoli (director deportivo de Napoli) ha dirigido su atención por completo a Hirving Lozano y las negociaciones que está llevando a cabo con PSV", dice el medio.



La versión se alimenta en la última salida del técnico Carlo Ancelotti ante la prensa, en la que simplemente evitó preguntas sobre James y se concentró en la plantilla que perdió contra Barcelona: "Confío en el trabajo realizado tanto en el retiro como en las pruebas internacionales. Tenemos un grupo de calidad y estoy seguro de que podemos jugar una gran temporada", dijo.



Sin embargo, no se trata de una versión única, pues, para Corriere dello Sport, el equipo italiano ha puesto todas sus fichas en el agente del colombiano: "El trabajo sucio está en manos de Jorge Mendes, todo está en sus manos".







En ese sentido, Calciomercato anticipa el papel del empresario: "es el escenario Mendes estaba esperando: el punto sin retorno para comenzar una nueva negociación, para presionar aún más, para tratar de completar esa persuasión moral con Ancelotti, todavía listo para desempeñar un papel de liderazgo".



Según dicho medio, el tiempo corre contra el interés de los 'merengues': "A una semana desde el debut en La Liga con el Celta , con los rumores sobre Neymar en otras compras potenciales para agitar aún más las aguas, el Real debe resolver todo y rápidamente, también para evitar problemas de juego limpio y situaciones como el agite del vestuario".



El plan de Napoli, según Calciomercato, no ha cambiado ni una pizca desde hace varios meses: "Napoli continuará expresando su plan: pedir prestado a James una obligación de canje vinculada al número de presencias y luego comprar al jugador el próximo año a un precio no demasiado alto , también porque perderá un año después del vencimiento del contrato entre James y el Real, por lo cual Mendes está presionando esta solución, ya que, por el momento, no hay negociaciones para la renovación".



Y en la directiva, el nombre de James sigue pendiente y parece valorado, según las últimas declaraciones del director deportivo, Cristiano Giuntoli a Sky Sports: "Pensamos en nuestro equipo. Estamos atentos a las oportunidades en la negociación, si ocurren, no los dejaremos escapar. Él tiene excelentes cualidades. Continuaremos con nuestra tendencia, ya estamos satisfechos con el equipo. Cada año damos pequeños pasos hacia adelante, esperamos repetirnos también en esta ronda", dijo.



"Estamos buscando un jugador ofensivo que tenga la capacidad de anular rápidamente la acción en los espacios. Hay muchos jugadores con estas cualidades. El equipo es tan fuerte, detrás y en el medio nos hemos asentado. Hacia adelante tomaremos algunos posibilidad si hubiera", añadió. ¿Cualidades del zurdo colombiano? ¡Totalmente!



La idea entonces sería mantenerse inalterable con su plan, tener mucha paciencia y precipitar al Real Madrid a escuchar su oferta, ante la realidad de estar solo en la aspiración por quedarse con el colombiano.







El caso Hirving Lozano



El mexicano 'Chucky' Lozano, como ya ha explicado el presidente Di Laurentiis, ha sido un objetivo del Napoli desde hace tiempo, pero sus características son distintas a las de James.



Se trata de un extremo puro, un delantero cuyo factor diferencial es la juventud (tiene 24 años, cuatro menos que el colombiano) que naturalmente tiene perfil derecho (James es zurdo).



En el papel pueden ser jugadores complementarios, de no ser porque ambos rondan los 40 millones de euros y Napoli quisiera pagar solo a uno esta temporada, pues tiene como telón de fondo la posibilidad de quedarse con Mauro Icardi, una inversión costosa para su presupuesto.