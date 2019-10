¡Complicado Yerry Mina! Everton vive un mal momento y busca soluciones

Everton, equipo de Yerry Mina, no realizó su mejor mercado de fichajes el verano pasado, y esto se reflejado en la mala temporada que esta teniendo el equipo. El entrenador de Everton, Marco Silva, ha visto su puesto en juego y en Inglaterra ya hablan que ha empezado a buscar nuevos jugadores para darle la vuelta a la situación. La prioridad para el próximo mercado fichajes es un defensor central.

Los defensores titulares del equipo son Mina y Michael Keane y, aunque no han tenido una mala temporada, la sensación que existe es que los titulares no tienen un reemplazo, debido a la salida de Phil Jagielka, quien nunca fue sustituido en la plantilla. El central que llevaba 12 temporadas en el equipo inglés, salió 36 días antes de que se cerrara el mercado de pases, sin embargo, nunca pudieron traer a alguien para esa posición.



Además, el defensor Kurt Zouma también salió de equipo para ir a Chelsea pese a que no fue un pedido expreso de Frank Lampard. Es por eso que Everton tiene ahora solo cuenta con Yerry Mina, Michael Keane, Mason Holgate y el juvenil de tan solo 18 años, Lewis Gibson.

Sin duda alguna, el colombiano ha tenido una buena temporada hasta ahora, pero la incapacidad de su equipo para fichar ha hecho que el equipo se quede corto en la saga defensiva. El equipo inglés deberá traer uno o dos refuerzos en defensa, si es que quiere mejorar su rendimiento y recuperar la fe su hinchada esta temporada.