Críticas constructivas para Mina en Everton que no son por su fútbol

Yerry Mina estuvo en la derrota del Everton por 1-0 contra Burnley y, aunque su juego ha mejorado, su compañero y central del equipo también hizo énfasis en que le falta algo más, aparte del fútbol.



Michael Keane, compañero en la zaga de la defensa con el colombiano, habló de que ha sido difícil comunicarse con él por su inglés, aunque ha mejorado.



"Está mejorando. Está entendiendo mucho más y hablando un poco más. Creo que a veces es más fácil de entender que hablarlo para los nuevos muchachos. Está mejorando, todavía está aprendiendo", mencionó Keane en 'Liverpool Echo'.



Por otro lado, dejó una declaración mencionando que es complicado hablarse con el futbolista colombiano, pero que igualmente sigue mejorando su idioma.



"A veces, no me malinterpreten, es difícil por su inglés. Él no entiende algunas de las cosas que digo, así que no es perfecto, pero no creo que sea en el punto en que sea preocupante o que afecte la forma en que jugamos", finalizó.