Zidane vuelve a la rutina de preguntas sobre James: ¿cuándo jugará?

Así como James está repitiendo la película de tener que pelear constantemente por su puesto en el Real Madrid, el técnico Zinedine Zidane ha vuelto a la rutina de tener que responder, en TODAS las ruedas de prensa, preguntas sobre el colombiano.

La de este viernes es obvia, ante la ausencia de Hazard (lesión) y Modric (sanción): ¿James será titular contra Valladolid este sábado, por la fecha 2 de LaLiga?



El DT, que ya tiene cancha en el tema, fue evasivo: "Vamos a jugar con once, tres entrarán, somos 24. Mañana verás si estará o no".



Más detallista fue cuando se le preguntó cómo ha visto al zurdo en los entrenamientos desde su regreso del Bayern Múnich: "El jugador bueno es siempre el mismo. Él juega muy bien al fútbol, ha vuelto tras la etapa de Alemania y nosotros estamos contentos de ver a James acá y contará, como los demás". Contento, repitió el francés, que durante toda la pretemporada casi ni se enteró del regreso.



"Lo que quiero es verlo en adelante, él está contento de estar aquí, de haber vuelto a este Madrid y veremos cómo lo vamos a organizar. Hay muchos partidos y contaremos con todos los jugadores", añadió.





Las preguntas que le hicieron a Zidane sobre James hoy ⚽️ #HalaMadridYNadaMas pic.twitter.com/dfg1l20jeW — N. 🇨🇴⚽️ (@RMdarts3) August 23, 2019



Cada palabra que dice es pensada, medida al extremo: si dice que no cuenta con él lo desvaloriza, si dice que lo tiene en cuenta se pone demasiada presión con un jugador que no termina de convencerlo y con quien tiene un pasado complicado.



Lo cierto es que sigue siendo un misterio si James será titular o no este sábado contra Valladolid a pesar de las necesidades, pues también está Isco disponible y es un jugador que está por delante en la lista de preferencias.



James, entre tanto, a lo suyo: trabajar, intentar, no fallar. Lo demás lo dirá el tiempo.