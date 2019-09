¿James indiscutible? 'Los buenos son buenos': Zidane respira confianza

Zinedine Zidane tiene la preocupación de las lesiones, de la falta de laterales izquierdos y la corta lista de mediocampistas, de los resultados que todavía no son lo que espera, pero tiene la tranquilidad de encontrarse en la lista de soluciones con el nombre de James Rodríguez.

El colombiano vive sus mejores días en el Real Madrid, cumpliendo a cabalidad en las distintas posiciones en las que su equipo lo necesita, más allá de que sea ideal o no para sus condiciones.



Y eso lo valora el DT francés, como quedó claro en su última conferencia de prensa. A la pregunta de un periodista sobre si el zurdo ya es un indiscutible para él, contestó: "¿Por qué no?... Los buenos son buenos, James es uno de los nuestros y cada uno quiere aportar algo al equipo".



James es una de las soluciones en estos días en los que solo aparecen problemas, como la reciente lesión de Mendy, otro de los que había aparecido en el momento justo para ofrecer garantías en el puesto del desgastado Marcelo.



Superó él mismo una nueva lesión del sóleo y ha dado muestras de franca recuperación física, lo que es un alivio en medio de las carencias.



Precisamente, este tema de las lesiones, que parece perseguir al Madrid, estuvo también en el centro de la discusión con Zidane, quien no duda del trabajo de sus preparadores físicos: "Tenemos a los mejores", dijo sobre el trabajo de Grégory Dupont. "Cada uno opina, y dicen que si este es malo... Necesitamos respeto, porque trabajamos muy bien en pretemporada. En las lesiones hay muchos factores en juego y no solo hay problemas en el Madrid", dijo.



¿Qué problemas? El calendario es para Zidane el verdadero problema: "Son siete partidos en 21 días viniendo de un parón de selecciones y ahora habrá otro. Los jugadores no son máquinas y algunos nunca paran... El futbolista moderno y más en el Madrid tiene que jugar cada tres días. No tienes tiempo para descansar. Yo jugaba 45 partidos y ahora juegan 60, son casi dos temporadas en una...".