El conductor que negoció choque con una selfie: ¡lo estrelló Zidane!

Un evento curioso pasó mientras Ignacio Fernández, un ciudadano español, manejaba por Valdebebas en Madrid, el pasado sábado.

Inesperadamente recibió un pequeño choque en el baúl del auto y aunque se bajó molesto, recibió una gran sorpresa al cercarse al vehículo que lo estrelló.



El auto era, ni más ni menos, que de Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, quien en ese momento se movilizaba a un entrenamiento.



Ignacio contó la historia en ‘La Voz de Galicia’: "Nada más verlo le reconocí y le dije, me hubiese gustado conocerte en otras circunstancias, pero esta tampoco está mal".



Con el fin de evitar que la situación se convirtiera en una carnada para la prensa y no perturbar el rumbo del DT, Ignacio y Zidane acordaron arreglar los papeles del seguro por teléfono.

"Cuando vi que era Zidane me quedé tranquilo, al menos ya sabía que tenía seguro y tenía todo pagado (…) le di mi teléfono, pero él no el suyo”, expresó.



Ignacio no dudó en fotografiar el momento: "Le dije que podíamos tomarnos una selfie, porque de lo contrario la gente no me creería que me di un golpe con Zidane”.