¿Qué tanto ayudó la suerte a Colombia en primera fase de Copa América?

La fortuna deparó para Colombia un calendario con menos ventajas de las esperadsa en la primera fase de la Copa América 2020, de la que será sede junto a Argentina.

Tras la celebración del sorteo en Cartagena, el equipo no podrá aprovechar algunas condiciones propias de las ciudades sede a su favor, pero tendrá un beneficio y es que sobre el cierre de la primera fase no tendrá que moverse de Barranquilla. Eso y los viajes, que serán cortos entre las ciudades sede, puede jugar a favor de la aspiración nacional de volver a ganar la Copa, 19 años después.



La Selección Colombia se estrenará en el torneo, en la zona norte, el 13 de junio contra Ecuador, en el estadio El Campín. Infortunadamente no podrá aprovechar los 2.600 metros de altitud de la capital pues su rival suele jugar incluso más alto, a 2.800m, con lo cual el duelo se anticipa equilibrado. La diferencia la hará la hinchada en una ciudad con cerca de 8 millones de habitantes, esperan hacer sentir en casa al equipo de Carlos Queiroz en su primera salida.



El siguiente duelo, el 17 de junio, será contra Venezuela en la cálida ciudad de Cali, lo que tampoco supone una ventaja para los dirigidos por Carlos Queiroz. De nuevo será la afición vallecaucana, que ya demostrado su pasión por el fútbol en estas finales del torneo local, la que incline la balanza.



Vendrá un duelo contra Perú, el 21 de junio, otra vez casi al nivel del mar contra una ciudad acostumbrada a ese clima como Perú, equipo que en el último amistoso demostró que es un hueso muy duro de roer para Colombia. De hecho, en las últimas ediciones del certamen continental, Perú 'nos tomó la medida'.



Los dos duelos finales de esa primera ronda, contra Brasil el 27 de junio, y contra Catar el Primero de junio, serán en Barranquilla. Y eso es bueno y malo. Es favorable pues todos los equipos que van al calor intenso y la humedad asfixiante de la capital del Atlántico sufren. Además, tener los dos juegos en la misma ciudad evita un desgaste de viaje que es favorable para la estabilidad del grupo.



Sin embargo, da la casualidad que son dos equipos que vienen de climas muy calientes, más que el de Barranquilla como es el caso de Catar, y eso hace que no les pese tanto como pudo ser, por ejemplo, contra Ecuador.



En las fases finales



Si Colombia clasifica como primera del grupo B, como se espera, tendrá un partido más en Barranquilla, el 4 de julio. Será contra el cuarto clasificado del grupo A (zona sur). Sería la gran noticia de la Copa pues evitaría un viaje y, si hay sorpresas, obligaría a ir al calor de 'curramba' a uno de los favoritos al título.



Con una victoria, las semifinales se darían en Medellín y entonces terminarían las posibilidades de viaje, pues el partido por el tercer lugar sería en El Campín y la final que se sueña sería otra vez en Barranquilla.