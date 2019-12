Confirmado: este es el calendario oficial de la Copa América 2020

La Copa América 2020 se disputará del 12 de junio al 12 de julio en Argentina y Colombia. Nueve estadios, cinco argentinos y cuatro colombianos, acogerán 38 partidos hasta conocer al nuevo campéon de la histórica competición de selecciones suramericanas, que contará con la invitación de Australia y Catar.

* Fecha 1

Grupo A -Zona Sur-

Junio 12

Argentina vs. Chile (Estadio Monumental, de Buenos Aires)

Junio 13

Australia vs. Uruguay (Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba)

Paraguay vs. Bolivia (Estadio Malvinas Argentina, de Mendoza)



Grupo B -Zona Norte-

Junio 13

Colombia vs. Ecuador (Estadio El Campín, de Bogotá)

Junio 14

Brasil vs. Venezuela (Estadio Pascual Guerrero, de Cali)

Catar vs. Perú (Estadio Atanasio Girardot, de Medellín)



*Fecha 2

Grupo A -Zona Sur-

Junio 16

Argentina vs. Uruguay (Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba)

Chile vs. Bolivia (Estadio Malvinas Argentina, de Mendoza)

Junio 17

Paraguay vs. Australia (Estadio Único, de La Plata)



Grupo B -Zona Norte-

Junio 17

Colombia vs. Venezuela (Estadio Pascual Guerrero, de Cali)

Junio 18

Perú vs. Brasil (Estadio Atanasio Girardot, de Medellín)

Ecuador vs. Catar (Estadio El Campín, de Bogotá)



*Fecha 3

Grupo A -Zona Sur-

Junio 20

Argentina vs. Paraguay (Estadio Monumental, de Buenos Aires)

Junio 21

Uruguay vs. Chile (Estadio Malvinas Argentina, de Mendoza)

Junio 22

Australia vs. Bolivia (Estadio Único, de La Plata)



Grupo B -Zona Norte-

Junio 21

Colombia vs. Perú (Estadio Atanasio Girardot, de Medellín)

Junio 22

Venezuela vs. Ecuador (Estadio El Campín, de Bogotá)

Brasil vs. Catar (Estadio Metropolitano, de Barranquilla)



*Fecha 4

Grupo A -Zona Sur-

Junio 25

Chile vs. Paraguay (Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba)

Junio 26

Argentina vs. Australia (Estadio Monumental, de Buenos Aires)

Bolivia vs. Uruguay (Estadio Único, de La Plata)



Grupo B -Zona Norte-

Junio 27

Colombia vs. Brasil (Estadio Metropolitano, de Barranquilla)

Perú vs. Ecuador (Estadio Atanasio Girardot, de Medellín)

Junio 28

Venezuela vs. Catar (Estadio Pascual Guerrero, de Cali)



*Fecha 5

Grupo A -Zona Sur-

Junio 30

Argentina vs. Bolivia (Estadio Único, de La Plata)

Chile vs. Australia (Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba)

Uruguay vs. Paraguay (Estadio Único, de Santiago del Estero)



Grupo B -Zona Norte-

Julio 1

Colombia vs. Catar (Estadio Metropolitano, de Barranquilla)

Brasil vs. Ecuador (Estadio El Campín, de Bogotá)

Perú vs. Venezuela (Estadio Pascual Guerrero, de Cali)



* Cuartos de final

Julio 4

1B vs. 4A -31- (Estadio Metropolitano, de Barranquilla)

2B vs. 3A -32- (Estadio Pascual Guerrero, de Cali)



Julio 5

1A vs. 4B -33- (Estadio Monumental, de Buenos Aires)

2A vs. 3B -34- (Estadio Único, de La Plata)



* Semifinales

Julio 8

Ganador 33 vs. Ganador 34 -35- (Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba)

Ganador 32 vs. Ganador 31 -36- (Estadio Atanasio Girardot, de Medellín)



* Tercer lugar

Julio 11

Perdedor 35 vs. Perdedor 36 (Estadio El Campín, de Bogotá)



* Final

Julio 12

Ganador 36 vs. Ganador 35 (Estadio Metropolitano, de Barranquilla)