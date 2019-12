¡Prográmese! Este es el calendario de Colombia en la Copa América 2020

La Selección Colombia conoció su futuro en la Copa América 2020, que organiza de manera conjunta con Argentina.

La suerte deparó el estreno contra Ecuador, el 13 de junio en el estadio El Campín de Bogotá.



Este es el cronograma oficial del equipo en la cita continental, en la primera fase:



Colombia vs Ecuador

13 de junio

Estadio El Campín de Bogotá



Colombia vs Venezuela

​17 de junio

Estadio pascual Guerrero de Cali



Colombia vs Perú

​21 de junio

Estadio Atanasio Girardot de Medellín



Colombia vs Brasil

27 de junio

​Estadio Metropolitano de Barranquilla



Colombia vs Catar

Primero de julio

​Estadio Metropolitano de Barranquilla