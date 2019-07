¿Qué tan grave sería la sanción a Messi? ¡Ojo! Peligra la Eliminatoria

Como dirían las abuelas, hay golpes que no se quedan así... se hinchan. Y en el caso de Lionel Messi, expulsado junto a Gary Medel en el duelo que Argentina le ganó a Chile por el tercer puesto de la Copa América, hay alerta máxima por una posible sanción ejemplar.

El primer escenario, que sería ideal para el argentino, es la suspensión automática de dos fechas que pagaría en las primeras jornadas de la Eliminatoria al Mundial de Catar 2022, programadas desde marzo de 2020.



Según el reporte del juez Mario Díaz de Vivar, la tarjeta roja fue por un hecho exclusivamente deportivo: "emplear lenguajes y/o gestos ofensivo, insultante o humillante; por confrontar con el adversario, en un incidente cuando el balón ya no está en juego, propinando un fuerte golpe con el hombro al adversario”.



El problema es que la Conmebol ha anunciado ya que responderá "de manera suficiente" a las acusaciones de Messi sobre corrupción para coronar a Brasil como campeón de la Copa.



La conducta de Messi está ampliamente explicada en el reglamento: "Comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole", dice.



Y agrega: "Insultar de cualquier manera y por cualquier medio a la CONMEBOL, sus autoridades, oficiales, etc.".



La sanción que especifica la Conmebol por estas conductas es hasta de dos años, lo que le impediría al 10 participar en la Eliminatoria y en la Copa América de 2020. La decisión se conocerá cuando se reúna el Tribunal de Disciplina de la Conmebol para analizar la situación.



Lo que es un hecho es la multa que pagará la AFA, según la normatividad de la Copa América: "Las expulsiones por tarjeta roja directa estarán sujetas a la imposición de las multas económicas que determinen los órganos disciplinarios de la CONMEBOL, la cual no podrá ser inferior a USD 1.500 (MIL QUINIENTOS DÓLARES.







¿Y por no presentarse a la premiación?



Habría una conducta específica en el reglamento que apunta a la decisión del capitán argentino de no ir a la premiación por el tercer lugar.



"Los órganos judiciales de la CONMEBOL podrán decidir libremente sobre la cuantía o condiciones de compensación de los daños y perjuicios derivados de la incomparecencia o retirada del terreno de juego que se hayan causado a la CONMEBOL o al resto de asociaciones o clubes participantes", dice el reglamento.



En este caso también habría que esperar a la decisión del Tribunal competente.