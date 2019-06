Catar, el campeón de Asia que viene a conquistar el continente

Catar llega a Suramérica con un trofeo bajo el brazo y un envión anímico luego de ganar por primera vez la Copa de Asia, en la que venció por 3-1 a Japón este 2019. La selección hará valer su puesto número 55 en el escalafón de la Fifa y luchará en el grupo B con Colombia, Paraguay y Argentina para demostrar que es el país invitado más fuerte de esta Copa América.

La selección catarí, que por primera vez juega este torneo, tiene como objetivo principal tener un roce internacional con equipos de alta competencia, para empezar a planear lo que será el próximo mundial en su país, en 2022.



El conjunto asiático es una de las selecciones invitadas, pero no es la débil. Catar logró quedarse con la Copa de Asia recibiendo un solo gol, en la final. Además, ganó todos sus partidos y dejó grandes sensaciones, pues sumó el puntaje perfecto en el torneo; 21 puntos, siete juegos y siete victorias.



La ofensiva es otro de los principales factores de los que deben cuidarse sus rivales en el grupo B debido a que Catar fue la selección que más goles anotó en la Copa de Asia, con 19. Una de sus grandes figuras, y goleador del torneo, es Alí Abdulla. El catarí, de tan solo 22 años, juega en Al-Duhail SC y marcó nueve goles para que su país fuera campeón por primera vez, convirtiéndose en el décimo futbolista que más anotaciones tiene en toda la historia de su selección.



¿Recuerdan la Selección de Inglaterra en el Mundial de Rusia...? Catar mantiene la misma esencia y solamente convoca jugadores que estén en la liga de su país, sin importar la división. Entre ellos, otros dos futbolistas que sobresalen en el seleccionado Marrón son: Hassan al-Haidos, el alma ofensiva como volante de ataque y capitán, y Saad al Sheeb, guardameta que defiende al arco de su país desde 2010.



Con un promedio de edad de 25 años, la selección de Catar está bajo el mando de Félix Sánchez, quien pasó de dirigir la cantera de Barcelona a la catarí. Y, sí, puede que el español no tenga tanto recorrido con la selección mayor, pero el promedio de edad es algo planeado. Sánchez llegó a Catar en 2006 y mandó en los equipos sub-19, sub-20 y sub-23, por lo que llevó un proceso al combinado mayor.



Hay gran expectativa sobre lo que va a mostrar el club Marrón en Brasil, siendo un equipo que se caracteriza por el juego rápido y de contragolpe. “El jugador catarí no es el más fuerte del mundo, pero tiene talento y es rápido”. Así define Sánchez a sus futbolistas; fiel a su idea de juego.



El gran reto catarí es buscar una buena participación en la Copa América, que para el seleccionado asiático sirve como preparación del Mundial que van a organizar. ¿Qué es una buena participación? Hacer peligrar la clasificación de Colombia, Argentina o Paraguay; y, por qué no, buscar el cupo a octavos.