"Colombia debe jugar a lo mismo y con los mismos": Gabriel Meluk

A pocas horas del duelo entre Colombia y Chile por los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019, Gabriel Meluk, editor de deportes de EL TIEMPO dio su análisis sobre el duelo de este viernes.



Ante la pregunta de cómo debe jugar Colombia frente a Chile, Meluk aseguró que “Colombia debe jugar como ha jugado los partidos anteriores, a lo mismo y con los mismos”.

“Ya sabemos que hay un equipo titular, otro equipo de suplentes y ya sabemos a qué quiere jugar Carlos Queiroz con este equipo titular” dijo Meluk, y añadió que “a eso mismo es a lo que toca apostarle ahora. No podemos inventar en un partido donde no hay el más mínimo margen de error, hacerlo a estas alturas sería estas alturas sería arriesgar lo que ha sido una muy buena Copa América”.



Para finalizar su intervención de este viernes en el Diario de la Copa, Meluk habló sobre la importancia de conservar ante Chile varios aspectos que ha mostrado el conjunto colombiano en esta Copa como son la actitud, el trabajo de equipo y las fórmulas tácticas y estratégicas.



“Hay que mantener el trabajo de bloques que ha mostrado Queiroz, el bloque de presión en campo rival y el bloque defensivo para cuando el equipo no tenga la pelota. Además del juego rápido por las bandas con la apertura de campo, dos pases cortos y uno largo, y tratar de tener el control del partido, tanto territorialmente como en el dominio de la pelota”, aseguró Meluk.