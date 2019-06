La evaluación en Copa América: los que ganaron y perdieron en Colombia

La Selección Colombia quedó eliminada de la Copa América en los cuartos de final contra Chile. La Tricolor perdió por penales y, durante el torneo, mostró una buena cara que lo dejó invicto y sin recibir goles, pero por fuera de la Copa.



Varios jugadores pasaron la prueba, fueron sorpresa y dejaron buena sensación, mientras que otros preocupan por su bajo nivel.

Los que ganaron:

David Ospina: el portero sigue demostrando que tiene con qué seguir siendo el titular y calló las críticas. Sin importar el problema personal, supo responder.



Álvaro Montero: jugó su primer partido oficial con la Selección Colombia y no recibió gol. Además le ganó el puesto a Camilo Vargas.



Dávinson Sánchez y Yerry Mina: ambos centrales se consolidaron como la pareja de centrales. Los dos zagueros respondieron y lograron ayudar a mantener el arco en cero.



Stefan Medina: el lateral volvió a la Selección y sentó a un referente como Santiago Arias. El defensa mostró un gran nivel y se quedó con la titular.



Wilmar Barrios: el volante de la Tricolor fue la gran figura de Colombia en la Copa América. El jugador se llevó todos los elogios y supo responder en el medio campo, siendo una 'muralla'.



Gustavo Cuéllar: volvió a la Selección Colombia y además marcó su primer gol con la camiseta de su país. Aunque no jugó casi, mostró un buen recambio para los volantes.



James Rodríguez: sin mucho protagonismo, logró hacer lo que sabe: sencillez y buenos pases. El '10' apareció en varias ocasiones para dejar a sus delanteros frente al arco y tuvo una buena Copa América, mejorando su nivel de juego.



Duván Zapata: el atacante logró quedarse como goleador de la Selección en esta Copa América y anotó dos goles. Empezó a pelearle el puesto a Falcao García.



Roger Martínez: tuvo que ser titular luego de la lesión de Luis Fernando Muriel y respondió. Anotó un gol contra Argentina y se mantuvo en el extremo izquierdo.

Los que perdieron:

Camilo Vargas: el portero lleva tiempo siendo el segundo guardameta para la Selección. Sin embargo, se ha visto opacado por competencia en su lugar y Álvaro Montero finalmente se llevó el cupo. Ahora, es el tercer portero.



Santiago Arias: el lateral que juega en Atlético de Madrid no está en su mejor momento y perdió la titularidad de la banda derecha en la Selección. Solamente jugó un partido y no fue claro.



Cristian Zapata: cuando le tocó jugar contra Paraguay no se vio seguro. El central dejó de tener protagonismo y se convirtió en el suplente de la Selección, en la que lleva ya varios años.



Juan Guillermo Cuadrado: el volante sigue teniendo dudas en su juego y no ha mostrado su mejor nivel. En los partidos que jugó, excepto Argentina, se vio superado y perdió balones en el ataque.



Luis Fernando Muriel: el atacante nuevamente tuvo una lesión que lo sacó de la Copa América. El delantero no logró actuar en el torneo y dio cupo a que le ganaran el pulso en la titular.



Falcao García: el Tigre y capitán de la Tricolor tuvo una mala Copa. No logró anotar y se vio superado en varios aspectos ofensivos. Duván Zapata, de mejor actualidad, empezó a ganarse la titular. La edad (33) del referente empieza a pesar.

En el limbo:

William Tesillo, que es una gran apuesta por la izquierda, pero se condenó con el mal penal que cobró en la eliminación. Los demás, Mateus Uribe, Jefferson Lerma, Jhon Lucumí, Edwin Cardona y Luis Díaz.