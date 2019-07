¿Reflejo del pésimo nivel?: así fue el peso de la Liga en Copa América

Finalizó la Copa América y Brasil se coronó como el gran campeón del torneo. Colombia, que fue eliminada en cuartos de final, también tuvo influencia de árbitros cafeteros en el torneo.



Además, varios futbolistas de la Liga de Colombia hicieron parte de sus equipos, no solo de la Selección. Sin embargo, tuvieron un flojo balance.

Así les fue a los de la Liga:

La gran figura y que sacó la cara por todos fue Wuilker Faríñez, jugador de Millonarios. Tuvo importantes atajadas con Venezuela y llegó hasta cuartos de final, aunque en el partido contra Argentina tuvo un importante 'lunar' que significó el 2-0 en contra.

El siguiente fue Luis Díaz, jugador de Junior. Aunque jugó un partido de titular y en dos ingresó como suplente, se mostró como un buen recambio para la Selección. Sin embargo, no pudo tener casi minutos en la Selección y no logró 'ganar' la puja por el puesto luego de la suplencia de Luis Fernando Muriel. Anotó un gol contra Paraguay, pero fue anulado por el VAR.

Álvaro Montero, portero de Tolima, tuvo la oportunidad de tapar un partido. No recibió gol, aunque mostró una falencia en su saque. El guardameta, en proceso por doping, le ganó el pulso a Camilo Vargas.



Camilo Vargas, arquero del Atlas -era de Cali-, no logró jugar ni un solo minuto y perdió terreno. En su mayoría fue el segundo arquero, pero esta vez prefirieron a Montero.



Luis Manuel Seijas, jugador de Santa Fe, no pudo convencer a Dudamel para jugar y solamente disputó siete minutos. Entró en la derrota y eliminación contra Argentina, sin poder mostrar nada de fútbol.



Fernando Aristeguieta, jugador de Morelia -era de América-, no pudo disputar ningún encuentro con Venezuela y vio todos los partidos desde el banquillo.

Los árbitros colombianos:

Wílmar Roldán y Andrés Rojas fueron los árbitros escogidos para la Copa América. Los colombianos tuvieron buenas presentaciones y fueron determinantes en los partidos.



Roldán, por su parte, fue de los jueces que más pitó y estuvo en tres partidos, como el juez de la final. Sacó 12 amarillas y ninguna roja.



Rojas solamente estuvo en un juego, de resto fue primordial en el VAR. El colombiano sacó dos tarjetas amarillas en el único partido que disputó.