Lo bueno, malo, feo y más de la fase de grupos de la Copa América

Lo bueno

La participación de Colombia con un puntaje perfecto al ganar los tres partidos. La superioridad de la Tricolor sobre sus rivales fue notoria en cada uno de los juegos y ya demostró que es una de las series candidatas en esta Copa América.

La clasificación anticipada de Reinaldo Rueda con Chile. El entrenador colombiano, quien tuvo muchas críticas en ese país, ganó los dos primeros juegos con la Roja y calló a sus críticos con una selección de buenos movimientos.



Brasil, Argentina y Uruguay, a pesar de las críticas y la poca solidez mostrada, clasificaron a los cuartos de final y ya no tienen margen de error para demostrar el poderío histórico en el continente.



Los goles no faltaron y solo en dos partidos reinó el 0-0. En los demás encuentros se marcó mínimo un gol y hubo júbilo para alguno de los dos equipos en disputa.

Lo malo

Aunque el VAR ha estado acertado en casi todas las situaciones, esta tecnología no ha tenido el mismo éxito mostrado hace un año en el Mundial. La larga espera para determinar el resultado real de las acciones le ha bajado el ritmo a los partidos y no ha permitido un correcto desarrollo del juego.



Las lesiones han opacado a algunas selecciones en este campeonato. Luis Fernando Muriel, Jefferson Farfán, Renato Ibarra y Matías Vecino se tuvieron que despedir de sus compañeros por diferentes factores.



La presentación de Hernán Darío Gómez con Ecuador no fue nada buena y terminó último del grupo C. El técnico colombiano tuvo muchas polémicas en este campeonato y en su vuelta al 'Tri' vive un difícil momento y con mucha incertidumbre.

Lo feo

Los jugadores han manifestado en varias oportunidades las malas condiciones de algunos estadios de Brasil. Eso también se ha notado en las transmisiones de televisión.



La asistencia a los estadios tampoco ha sido buena. Más allá de los partidos de Brasil, los dos de Colombia, y el de Chile-Uruguay, los escenarios no han tenido la asistencia masiva esperada y esta Copa América se ha convertido en una de las mayores decepciones.

Lo estadístico

Solamente se han mostrado tres amarillas en el campeonato. Dos fueron para Ecuador y la otra fue para Venezuela.



Falcao García y Lionel Messi son los únicos jugadores con el rótulo de máximos goleadores históricos de su selección que aún no han celebrado en este campeonato.



Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, Koji Miyoshi, Luis Suárez, Darwin Machís, Duván Zapata, Everton y Coutinho pelean por el título de goleador en la Copa América. Cada uno de ellos tiene dos anotaciones.

Los colorido

Las hinchas colombianas no han fallado en la Copa América y han iluminado los estadios de Brasil con su belleza.