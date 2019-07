Argentina recuerda al fantasma de Brasil, antes de la ‘semi’ de Copa

Brasil y Argentina se enfrentan este martes, a las 7:30 p.m. en Belo Horizonte, en la primera semifinal de la Copa América 2019. Los brasileños confían en superar a su rival y clasificar a la gran final, pues cada vez que organizaron la Copa se coronaron campeones. Mientras que los argentinos sueñan con eliminar al local y así tener otra oportunidad para acabar con la sequía de títulos, que va a completar 26 años.

Brasil superó la ronda de grupos pese a tener algunas críticas, pero arrasó con Bolivia, Venezuela y Perú; además, en cuartos de final superó a Paraguay por penaltis. Mientras que Argentina viene de menos a más: perdió con Colombia, empató con Paraguay y luego venció a Catar, para luego superar a Venezuela en cuartos durante los 90 minutos.



Mientras que Neymar, figura brasileña, es la gran de la competición, Lionel Messi espera aparecer en el remate de la misma, pues está en deuda con su selección y todavía no se e ha visto en su mejor forma en esta Copa.



Los argentinos se pegan de todo y por eso apelan a un mal recuerdo, tal vez el peor de los recuerdos, que tiene Brasil jugando recientemente en su casa. Así, se han encargado de recordar que en el estadio Mineirao, de Belo Horizonte, vivieron la peor humillación de su historia.



Fue en ese estadio donde Brasil perdió 1-7 con Alemania en la semifinal del Mundial 2014. Así, se quedó sin la oportunidad de ganar su sexto título y además sufrió una marca que para muchos todavía no ha desaparecido.



Hay tres coincidencias, una de las cuales no les gusta a los argentinos. Las dos primeras: que Brasil no cuenta con Neymar por una lesión que lo sacó de la competencia, así como el día del partido en semifinal, martes. Pero lo que no gusta a los argentinos es que ellos jugaron la final posteriormente y la perdieron. ¿Qué sucederá esta vez en el Mineirao?