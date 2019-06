Argentina se entrenó en Brasil y probó variantes pensando en Colombia

Sin más amistosos en el camino, Argentina y Colombia ya se preparan en Brasil para el inicio de la Copa América, que arrancará, para ambos equipos, el próximo sábado 15 cuando los dirigidos por Lionel Scaloni se enfrenten a la Selección Colombia, que tiene al frente a Carlos Queiroz y sueña con un triunfo frente a la ‘Albiceleste’.



Sin embargo, Scaloni sabe que tiene una tarea difícil y por eso, en su primer entrenamiento en tierras brasileras, se encargó de probar algunas variantes en el equipo principal, buscando las mejores alternativas para el enfrentamiento con Colombia y dándole la titular a jugadores que hasta ahora aparecían como suplentes, tal como sucede con Ángel Di María.



El futbolista de PSG, que no tuvo minutos frente a Nicaragua, sería uno de los titulares en el enfrentamiento contra la ‘Tricolor’, sin embargo, habrá que ver cómo está físicamente para el partido, teniendo en cuenta que no llegó bien a la concentración del equipo y que en su lugar ya había aparecido Matías Suárez.



Además de Di María, Scaloni usó a Nicolás Tagliafico en lugar de Marcos Acuña y a Germán Pezzella, otro de los que no está en plenitud de condiciones por una operación en el maxilar, en sustitución de Juan Foyth.



Esta apenas fue la primera prueba de Scaloni, pero lo único claro es que Argentina ya empezó a delinear su equipo.