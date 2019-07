No fue Alisson: así se salvó Brasil en la semifinal contra Argentina

Brasil y Argentina están jugando un gran partido en el estadio Mineirao, de Belo Horizonte, en la primera semifinal de la Copa América 2019. El ‘scratch’ se puso arriba en el marcador gracias a una buena jugada colectiva y la definición de Gabriel Jesús para el 1-0 a su favor sobre el cuadro argentino.

Sin embargo, el equipo albiceleste no renuncia a igualar el juego y se fue al ataque, de la mano de Lionel Messi, para conseguir el empate.



Y aunque en el arco brasileño está Alisson, quien todavía no ha recibido gol en esta Copa América, Argentina estuvo muy cerca de la igualada, pero hubo otro salvador para la ‘verdeamarela’ que no fue su portero…esta vez los salvó el travesaño.