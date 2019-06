Aguerridos y con mucha experiencia: así es Chile, rival de Colombia

La Selección Colombia se clasificó a los cuartos de final de la Copa América como el único equipo invicto, que sumó 9 puntos de 9 posibles y sin recibir goles de sus rivales, sin embargo, ahora enfrenta a una complicada chile que puede generarle problemas a los dirigidos por Carlos Queiroz y que pondrá a prueba al equipo tricolor.



‘La Roja’, dirigida por Reinaldo Rueda, es un equipo que está iniciando su proceso de renovación pero que mantiene varias de sus figuras, especialmente en la parte ofensiva. Juega bien por las bandas, va bien por arriba y tiene a jugadores definitivos como Alexis Sánchez, Arturo Vidal o el goleador, Eduardo Vargas, que pueden sorprender en cualquier momento.



Partiendo de esto, así juega el rival de Colombia en los cuartos de final de la Copa América:



Solidez defensiva



Aunque el arquero chileno no tiene la trayectoria de Claudio Bravo, Gabriel Arias ha sabido responder cuando se lo exigió, tal como ocurrió en el partido contra Japón. Seguro para cortar los centros y sobrio al momento de atajar, este ha sido uno de los puntos favorables para Reinaldo Rueda.

En la línea defensiva, donde priman los futbolistas veteranos, aparece Gary Medel como el líder y bastión de esa zona del campo; junto a él está Maripán que es el más joven de esa línea y por las bandas Beausejour e Isla, quienes conocen bien qué significa ponerse la camiseta de Chile.



Mediocampo con mucha proyección



Erick Pulgar ha sido una de las buenas sorpresas de la Copa, el futbolista de Bolonia ha demostrado ser el eje del equipo para las salidas y también se muestra cuando hay que atacar, siendo anotador de un tanto para ‘La Roja’. Sus compañeros, mucho más ofensivos, son Arturo Vidal, quien es uno de los referentes y el encargado de las transiciones, mientras que a su derecha está Charles Aránguiz, otro con buena proyección.



El medio de la cancha es difícil de ganar para los rivales chilenos, pues los equipos se encuentran con tres jugadores aguerridos, llenos de fortaleza para el juego físico y capaces de pegar cuando es necesario, pero también de mostrar toda su técnica y llegar al área contraria.



Un ataque fuerte y que se conoce muy bien



El ataque chileno tiene tres jugadores de mucha experiencia y que pueden encontrar espacios en cualquier momento. Eduardo Vargas es un jugador potente, que pelea cada pelota y que llega con todo al área; Alexis Sánchez, quien va por izquierda, tiene un gran talento y aunque no atraviesa su mejor momento físico, puede ser desequilibrante en cualquier momento; por la derecha aparece José Fuenzalida, de buen pie y con posibilidad de ganar la línea de fondo cuando le dan oportunidad.



La formación chilena es un 4-3-3 que puede variar según los nombres y aunque con base en lo anterior parece un equipo casi imposible de derrotar, es claro que Colombia, por lo mostrado, tiene fútbol con qué hacerlo y jugadores que también son capaces de poner en aprietos a los chilenos, quienes no están en plenitud de condiciones físicas y sufren con algunos de sus mejores hombres.