Tranquilidad incompleta para Chile: así transcurrió si última práctica

La Selección de Chile continúa sus entrenamientos pensando en lo que será su enfrentamiento con la Selección Colombia, que tendrá lugar el próximo viernes en el estadio Arena Corinthians de la ciudad de Sao Paulo.



Y aunque el entrenador de ‘La Roja’, Reinaldo Rueda recuperó la sonrisa luego de poder volver a contar con sus mejores hombres, la alegría no es completa, pues aunque durante la visita de los medios al entrenamiento se vio a Gary Medel trotar con normalidad y actuar a la par del grupo, posteriormente el jugador se retiró para realizar un trabajo diferenciado.



La situación de Medel, que es una de las principales preocupaciones de Rueda aún no se aclara, pues el futbolista no jugaría si no está al 100% de sus condiciones y aunque el DT colombiano considera que no habrá problema para que el jugador esté en la cancha, su evolución aún es lenta y prefiere no arriesgarlo.



Al igual que el ‘pitbull’, Eduardo Vargas y Charles Aránguiz se retiraron en medio de la práctica para continuar sus trabajos de manera separada al resto del grupo, mientras que jugadores como Arturo Vidal y Alexis Sánchez sí estuvieron con todos sus compañeros y no mostraron estar resentidos de las dolencias que los pusieron en duda durante algunos partidos.