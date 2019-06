Bolillo usó canción de Shakira para defenderse de críticas en Ecuador

Hernán Darío el 'Bolillo' Gómez se prepara en Belo Horizonte para empezar la Copa América en medio de las críticas que rodean a la selección de Ecuador y su rendimiento, pues no ganó en sus dos partidos amistosos previo a este torneo.

Ecuador comenzará su participación en la Copa América el próximo domingo y se enfrentará a Uruguay en el debut, pero el técnico no hace caso a los malos comentarios.

"Nosotros en este grupo somos ciegos, sordos y mudos. Como Shakira, sí", manifestó el preparador durante el entrenamiento del martes en las instalaciones del SESC Venda Nova de Belo Horizonte como la cantante colombiana Shakira proclamó en su éxito de 1998.

"Yo no creo que el país me critique, no, yo salgo a la cancha con el país y la gente. Usted sabe por dónde vienen las cosas, son tan inconscientes, no el país, sino los que están manejando (las críticas), no es toda la prensa tampoco", agregó el seleccionador de Ecuador, a tres días del estreno contra Uruguay en el Mineirao.

El balance desde que el 'Bolillo' asumió de nuevo las riendas de la selección de Ecuador es de cuatro victorias, tres empates y tres derrotas, todas ellas en duelos amistosos tras su llegada, en agosto de 2018. No obstante, los resultados y las sensaciones de los partidos de fogueo del último año, dos derrotas ante Estados Unidos (1-0) y México (3-2) y dos empates frente a Honduras (0-0) y Venezuela (1-1) ponen en el punto de mira de las especulaciones al particular técnico colombiano.

"Para nosotros eso no existe, no nos hace presión, porque es gente que ni la cara da. ¿Quién de ellos ha hecho más que este grupo, la sub-20 o la selección?", abundó el 'Bolillo' mientras los jugadores de la 'Tricolor' iniciaban en calentamiento en Belo Horizonte. El preparador colombiano también censuró las críticas al delantero de la sub-20 Leonardo Campana, una de las firmes promesas de la joven 'Tricolor' que ha alcanzado las semifinales en el Mundial de Polonia, criticado por no haber marcado en el torneo. "Hasta a Messi critican", añadió 'Bolillo' Gómez.