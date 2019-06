Noche de VAR para Brasil: no pudo con Venezuela y empató 0-0

Brasil empató 0-0 con Venezuela, en juego disputado en el estadio Arena Fonte Nova de la ciudad de Salvador, por el Grupo A de la Copa América 2019 y mantuvo el liderato de su zona con cuatro puntos, los mismos de Perú, que es segundo por diferencia de gol. La selección dirigida por Tite tuvo tres jugadas que terminaron en gol, pero que fueron anuladas por la intervención del VAR.

En el primer tiempo Brasil se vio mucho más suelto que en el primer partido y tuvo un lapso en el que dominó a su rival y generó varias ocasiones, sin embargo le falló la puntería o se encontró con una muralla llamada Wuilker Faríñez, el portero de Venezuela, que volvió a lucirse con sus atadajas.



A los 10 minutos Marquinhos comenzó una jugada por la derecha, a la que dio continuidad Dani Alves, quien lanzó el centro que cabeceó Roberto Firmino, pero que fue bloqueada por un defensor y terminó en un tiro de esquina.



David Neres tuvo otra clarísima para la selección brasileña en el minuto 15, tras el pase de Arthur, pero su remate se fue desviado.



A los 17 minutos, un error de Herrera en la mitad de la cancha, generó una llegada de peligro para Brasil, que finalizó Richarlison con un remate que paró de forma espectacular el portero Faríñez.



La única de Venezuela en la primera parte la tuvo Salomón Rondón, con un cabezazo desviado, tras un centro de Yangel Herrera.



A los 38 se produjo la primera jugada de gol de Brasil que fue anulada luego de la intervención del VAR. Roberto Firmino remató dentro del área, pero le cometió falta al defensor Mikel Villanueva. Allí no hubo dudas.



El público asistente al Arena Fonte Nova volvió a abuchear a Brasil, tal como ocurrió contra Bolivia, ya que después de un buen comienzo, se fue diluyendo y no pudo romper la férrea defensa venezolana.



En el minuto 60 llegó la segunda jugada de gol anulada por el VAR para Brasil: ocurrió porque tras una jugada de Gabriel Jesús, quien entró al área y sacó un remate, la pelota rebotó en un defensor de la vinotinto y le llegó a Firmino quien envió el centro y Gabriel Jesús anotó. El VAR determinó que Firmino no podría ser habilitado, pese a que la pelota viniera de un rival, ya que fue un rebote.



Brasil segúia intentando y Venezuela aguantaba bien, con una defensa muy compacta. Sin embargo, cuando volvió a romper la línea defensiva, la pelota entró en el minuto 88 impulsada por Philippe Coutinho: el público celebró, pero de nuevo el árbitro chileno Bascuñán volvió a indicar que había que esperar porque la jugada la estaban revisando. Un minuto después volvió a levantar la mano indicando que hubo fuera de lugar. Esta vez porque el último que tocó la pelota fue Firmino, quien estaba adelantado.



Brasil no pudo con una Venezuela bien parada que lleva dos empates sin goles y dos puntos que la dejan viva en su aspiración por clasificar a los cuartos de final. El próximo sábado Brasil cerrará la primera fase contra Perú y Venezuela enfrentará a Bolivia, en los juegos que definirán la suerte de este Grupo A.