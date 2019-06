El VAR y otras novedades en el reglamento de la Copa América 2019

La Copa América Brasil-2019 tendrá muchas novedades en la parte disciplinaria, pues hubo cambios en el reglamento en la International Board que entraron en vigor el pasado 1 de junio. Además, la tecnología del VAR estará en pleno en cada partido del certamen continental.



Estos son algunos de los cambios más significativos:



- Sustituciones. El jugador sustituido debe dejar el terreno de juego en el punto más cerca de una línea o la línea de meta, no necesariamente por el centro del campo.



- Los miembros del banquillo vuelven a ser amonestados o expulsados con tarjeta amarilla o roja. Si el infractor no es reconocido, la sanción (tarjeta amarilla o roja) la recibe el entrenador.



- Pausas médicas. La regla permite, en ciertas condiciones de alta humedad y temperatura, pausas para ‘refrescarse’ (de 90 segundos a 3 minutos) para permitir que baje la temperatura del cuerpo, a diferencia de la pausa para ‘beber’ (de máximo un minuto) para rehidratarse.



- Si la pelota toca al árbitro (u otro oficial del partido) y luego se presentan las siguientes situaciones: es gol, pierde la pelota quien la tenía o se genera un ataque del equipo contrario, entonces se otorgará un ‘balón al suelo’.



- Cambios en la Ley 12: En las siguientes situaciones en las que se toque el balón con las manos, inclusive de manera accidental, se declarará un tiro libre cuando:

+ El balón traspasa la línea de gol después de tocar la mano o el brazo del jugador atacante.

+ El jugador controla o logra la posesión del balón después de tocarlo con la mano o el brazo y luego anota un gol o crea una oportunidad de anotar.

+ La pelota toca la mano o brazo del jugador luego de que este ha hecho su cuerpo más grande de manera innatural.

+ La pelota toca la mano o brazo de un jugador cuando está por encima de su hombro (a menos que el jugador haya jugado deliberadamente la pelota que luego toca su mano o brazo).



Los siguientes casos no suelen ser un tiro libre, a menos que sean una de las situaciones anteriores:

+ Un jugador toca con la mano o brazo una pelota que sale directamente desde su propia cabeza, cuerpo o pie o de la cabeza, cuerpo o pie de otro jugador que está cerca.

+ El balón toca la mano o brazo que está cerca del cuerpo del jugador y este no ha hecho que su cuerpo sea de forma artificial más grande.

+ Si un jugador está cayendo y la pelota toca su mano o brazo cuando están entre el cuerpo y el piso para apoyar el cuerpo (sin extenderlos para hacer el cuerpo más grande).



- Tiros libres. Cuando hay una barrera de tres o más defensores, no se permite que los atacantes estén a menos de 1 metro de la barrera; un atacante que esté a menos de 1 metro de la barrera cuando se realice el tiro libre será penalizado con un tiro libre indirecto. Cuando el equipo defensor realiza un tiro libre en su propia área de penalti, la pelota está en juego una vez que se ejecuta la patada; no tiene que abandonar el área de penalización antes de poder jugarse. Este mismo cambio se realizó para el saque de meta. 16.



- Cambios en la Ley 14: Tiro penalti El jugador del equipo que tiene a favor el tiro penalti puede (rápidamente) recibir un tratamiento/asistencia médica y después cobrar el tiro. El portero debe tener al menos una parte de un pie en o sobre la línea de gol cuando el tiro penalti se ejecute; no puede estar detrás de la línea.