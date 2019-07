Claudio Bravo responsabilizó a Reinaldo Rueda: 'Todo depende de él'

En medio de la polémica por el arquero de la selección chilena, generada luego del error de Gabriel Arias frente a Perú, Reinaldo Rueda y Claudio Bravo, dos de los involucrados en dicha situación se refirieron al tema y dejaron claros sus puntos de vista.



Por parte del técnico, la respuesta fue tajante: “Claudio Bravo no está en la nómina de la selección chilena y no tiene nada qué ver con el partido de mañana”, aseguró el estratega colombiano, cuestionado por algunas de sus decisiones previas al torneo, en especial en lo referente a Bravo, quien siempre fue considerado uno de los referentes del plantel y uno de los futbolistas más importantes.



De otro lado, Rueda tuvo su respuesta por parte de Bravo, quien dejó su convocatoria y participación en un próximo equipo en manos del colombiano, dejando un punto que seguramente dará de qué hablar en los medios chilenos luego de terminado este certamen y teniendo en cuenta el rendimiento de Arias.



“Lo vuelvo a decir, es algo que no depende de mí, depende del técnico y de las circunstancias. Él verá quiénes son los mejores a la hora competir. Yo estoy apto, estoy a disposición y no depende de mí, ustedes me han visto hacer todo perfecto. El técnico es quien hace la nómina, yo no tengo que pedir perdón a nadie, depende de él”, sentenció el guardameta de Manchester City.



La situación es tensa en el grupo chileno, que tuvo problemas antes del torneo y que, seguramente, ahora también vivirá algunos problemas pese a que la campaña ha sido aceptable y podrían quedarse con el tercer lugar del torneo.