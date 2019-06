Apuesta a suplentes: Montero sobre Vargas, defensa nueva, 3 advertidos

Colombia saldrá a su partido final del grupo B cotnra Paraguay con diez cambios con respecto a la nómina inicialista frente a Catar.

La arriesgada apuesta por jugadores con poca competencia en el torneo obedece a la comodidad de estar clasificado con antelación a los cuartos de final de la Copa América, a la necesidad de darles descanso a algunos jugadores y la conveniencia de no correr muchos riesgos con hombres que ya recibieron tarjeta amarilla.



Los cambios van desde la portería: Álvaro Montero le ganó el pulso a Camilo Vargas, el arquero con mejor momento en la liga local y el que ha hecho el curso detrás de David Ospina, ausente por estar en Colombia, atendiendo una situación de emergencia por al saluda de su padre. Una sorpresa, sin duda.



En la defensa los cambios son totales: Santiago Arias fue suplente y jugó el segundo tiempo contra Catar; los centrales Cristian Zapata y Jhon Lucumí fueron titulares contra Panamá y el DT les da ahora un voto de confianza; Cristian Borja sufrió una enfermedad en los primeros días de la concentración y apenas probará suerte como inicialista.



Vale darles descanso a los que serían titulares en cuartos de final: Medina cumplió en sus dos salidas; Mina venía recuperando su tono y es bueno llevarlo con prudencia; Dávinson Sánchez llega con una importante carga de partidos y es bueno darle descanso, lo mismo que a Tesillo, lateral izquierdo.



En el medio también hay novedades. Wilmar Barrios se recupera de un fuerte golpe que sufrió contra Argentina y aunque no sufrió frente a Catar, este era un partido para darle descanso: su sustituto natural es Gustavo Cuéllar. A su lado, el gran riesgo: dos jugadores con tarjeta amarilla. Lerma y Cuadrado, ambos con tarjeta amarilla, serán inicialistas. ¿Era necesario? El DT ha dicho que no se gana identidad sino se juegan muchos minutos y, aparentemente, en el medio quiere continuidad.



Ahora, el gran ausente será James Rodríguez, quien cede su posición a Edwin Cardona, el jugador que se esperaba ver en Copa América. Gran oportunidad para quien fue figura en los duelos de preparación.



Para la delantera, el riesgo de tener a Falcao y no a Duván Zapata, aunque ambos tienen amarilla: cree el DT que la experiencia del Tigre le permitirá manejar con suficiencia la advertencia. Y en punta, Luis Díaz, otro de gran presentación para darle descanso a Roger Martínez.