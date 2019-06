La última vez que Colombia no recibió gol en grupos de Copa América

La Selección Colombia cierra este domingo su participación en el grupo B de la Copa América 2019, en el que ya nadie le puede quitar el liderato y el primer cupo a cuartos de final, enfrentando a Paraguay desde las 2 de la tarde. La Tricolor ha mostrado ser un equipo certero, ganando 2-0 (Argentina) y 1-0 (Catar) sus partidos.

Los marcadores de los triunfos de la Selección reflejan otra cosa: la seguridad defensiva, pues el arco de Colombia no ha recibido goles y por eso frente a los guaraníes expone su imbatibilidad en Brasil-2019.



Para el partido de la tercera jornada, la Tricolor no tendrá a David Ospina, su referente de la portería, pues tuvo que viajar de urgencia a Medellín para ir a ver a su padre, quien preocupa por su estado de salud. Así que Carlos Queiroz tendrá que escoger entre Camilo Vargas y Álvaro Montero para defender el arco y tratar de seguir sin goles en contra.



No es fácil sacar la portería en cero en fase de grupos de una Copa América. Colombia, por ejemplo, no lo hace desde 2011, en el torneo que se disputó en Argentina. En aquella ocasión pasó en limpio gracias a los triunfos 1-0 sobre Costa Rica y 2-0 sobre Bolivia, además del empate 0-0 con el combinado albiceleste.



En 2001, Colombia no recibió goles en toda la Copa, saliendo campeón imbatible. Pero fuera del país, podría ser la segunda ocasión en la que la Selección demuestra seguridad en defensa y solidez en su portería.