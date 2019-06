Colombia quiere encontrar el camino: ¿cómo hacerle daño a Argentina?

La mala racha frente al combinado albiceleste no hace fácil pensar en un buen resultado, sin embargo, Colombia tiene alternativas para conseguirlo y sumar de a tres en el debut de un certamen en el que sueña con el título.



Las variantes en ataque, el impulso que brinda el conocimiento del grupo y la pelota quieta serán puntos a favor para un equipo que está estrenando técnico en competencia oficial y quiere dejar atrás una racha de varios años para empezar a fortalecerse pensando en alcanzar la Copa y conseguir la ansiada coronación para una generación llena de talento.



Estos son los puntos con los que se le puede hacer daño a Argentina



Aprovechando los espacios en el mediocampo: el único volante netamente de marca que tendrán los dirigidos por Scaloni es Guido Rodríguez, quien tuvo una gran temporada en el fútbol mexicano, pero seguramente no podrá contener, en solitario, todos los ataques colombianos. Jugadores como Lo Celso, Paredes y Di María no aportan en defensa, siendo esta una situación que se puede aprovechar y que debe ser la base del juego colombiano.



Evitando la llegada de la pelota a Messi y haciéndolo retroceder en la cancha: la gran mayoría de ocasiones en las que Lionel Messi no brilla con Argentina tienen un factor común, no dejan que le llegue la pelota con libertad y lo obligan a retroceder hasta antes de la mitad de cancha. Este factor impide la generación de acciones de peligro, lo obliga a los desplazamientos largos y, en ocasiones, le implica la mala toma de decisiones.



Imponiendo talla en las dos áreas: Colombia debe aprovechar la estatura de sus zagueros centrales, el buen juego aéreo de jugadores como William Tesillo y Falcao, sumado a sus grandes ejecutores de pelota quieta, donde sobresalen James Rodríguez y Edwin Cardona.



Cortando circuito ofensivo: si bien es un tema relacionado con la anterior mención a la posibilidad de que Lionel Messi reciba la pelota con libertad, también está relacionado con jugadores como Sergio Agüero, Ángel Di María, Giovani Lo Celso o Leandro Paredes, todos futbolistas con buen pie, capaces de generar espacios en el rival y poner en aprietos a la defensa colombiana y a David Ospina.



No quedando mal parados: una contra podría definir el partido y Argentina tiene futbolistas rápidos que puede aprovechar para ese fin. Lionel Messi, Sergio Agüero y Ángel Di María son especialistas en esto, por lo tanto será vital para el equipo de Queiroz mantener el orden.