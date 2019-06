¿Qué ajustes necesitaría Colombia para romper la paternidad chilena? 

Colombia enfrenta los cuartos de final nada menos que contra el bicampeón de América, el que tiene en Reinaldo Rueda a un profundo conocedor de su estilo, el equipo de Arturo Vidal, el que ha ejercido por años una incómoda paternidad.

Es fácil pensar que es el peor rival posible. Y de alguna manera lo es, excepto porque Brasil es local y sigue en carrera y Uruguay es el rey de copas del torneo continental y todavía puede estar en el camino de Colombia... si es que se clasifica a la semifinal.



La realidad es incontestable: Chile es el equipo que más veces venció a Colombia en la Copa América, con 8 triunfos en 13 duelos y solo 2 victorias nacionales; se impuso las tres veces que se enfrentaron en partidos de eliminación directa el torneo continental (2-1 en semifinal de 1987, 3-2 en cuartos de 1999, 2-0 en semifinal de 2016) y, aparte, está invicto jugando en canchas neutrales (ganó 6 de 7 duelos).



Que Reinaldo Rueda conozca mejor que muchos la nómina de Queiroz no es el problema principal, evidentemente. Antes y después, ya era uno de los rivales más incómodos.



La defensa es el presente: Colombia fue el equipo que más puntos sumó en toda la primera ronda de la Copa América de Brasil, su juego evolucionó, la experiencia de la nómina y el DT saltan a la vista y la confianza está en su punto más alto. Chile sumó 6 puntos y tiene problemas físicos de algunos de sus jugadores.



¿Cómo revertir la situación? Aquí, los ajustes que, en el papel, ayudarían a ganar con autoridad, romper la tendencia estadística y llegar a la semifinal sin dudas.

¿Requiere algún cambio la defensa?

NO. Lo que bien funciona no se toca. David Ospina sigue siendo el mejor portero de Colombia con ventaja, pues ni Vargas sedujo al DT ni a Montero lo exigieron tanto los paraguayos como para sacar conclusiones.



Y el cuarteto posterior es el que es: Medina da muchas más garantías defensivas que Arias; Mina y Dávinson Sánchez son complementarios, experimentados e indiscutibles; Tesillo se ganó el lugar a fuerza de cerrar la banda izquierda antes y, si se puede, atacar después. Cumplen todos con los requerimientos del rival.

¿Habría que modificar el medio campo?

Sí y no. Todo depende. Uno solo es indiscutible: Wilmar Barrios, el tapón, el hombre que da equilibrio y ejemplo de sacrificio. Pero sus acompañantes, Juan Guillermo Cuadrado y Mateus Uribe, según las informaciones que llegan desde Brasil, podrían dar pie a la discusión.



Cuadrado ha sido discutible para muchos, unas veces porque le sobra un regate y eso le quita precisión y otras porque va tan fuerte al mano a mano que se expone con facilidad a las tarjetas. Ambas son ciertas, pero como dijo el DT Queiroz, "el altruismo" que ha mostrado para jugar en una posición que no es la suya, con más obligaciones de marca que otra cosa, cubriendo la espalda de James y abriendo espacios en ataque para sus compañeros, son virtudes que pocos tienen en la lista de 22 jugadores disponibles. Eso y su amplísima experiencia le juegan a favor.



La alternativa sería Lerma, uno de los jugadores con más precisión en el pase del equipo, pero se resignarían ideas en ataque y contra Chile hay que ganar en los 90... para no sufrir como Brasil.



La otra punta es territorio de Uribe. Aunque no tuviera contra Catar su mejor presentación y no fuera de la partida contra Paraguay, con la clasificación a cuartos ya asegurada. ¿Es la mejor opción? Ofrece buen pase, proyección y pisa el área, lo que contra Argentina fue definitivo. Pero tal vez otro jugador con aporte en marca como él, experiencia y gran asociación con James y los delanteros pudiera pedir pista: Edwin Cardona.



Los ensayos le permitieron mostrar su compromiso y sacrificio en marca y contra Catar fue socio de todos de frente al arco, pero hay dos detalles que lo harían muy aconsejable como titular: aporta en el juego aéreo defensivo y ofensivo contra un equipo que no es tan alto y, en caso de urgencia, tiene una media distancia sencillamente letal.



¿Qué sería lo ideal en ataque?



Si los titulares son los que se anticipan desde Brasil, sería un acierto mantener a James Rodríguez más hacia la derecha-por diferente, por definitivo, por mágico, porque es el mejor jugador de Colombia LEJOS-. Lo demás tiene su discusión.



En la zona izquierda es una realidad que Roger Martínez, con el golazo a Argentina, el sacrificio contra Catar y la virtud de su olfato y ubicación, se ganó un lugar a pulso, pero también hay que contemplar a Luis Díaz, que es 'una culebra' por su zona, rapidísimo y valiente frente al arco siempre, lo que contra un rival cerrado y efectivo en la marca puede ser una gran solución.



Lo que parece un gran acierto es la opción de Duván Zapata por encima de Falcao. No es que se afecte al Tigre, es que la potencia aérea ante un rival no tan fuerte allí, la lucha cuerpo a cuerpo, la exigencia de iniciar en el 9 la tarea de la marca, es un reto más favorable al del Atalanta que al del Mónaco. Y ambos lo saben. Incluso, dadas las circunstancias, podrían tener un lapso de juego juntos, como ocurrió contra Catar, con buen resultado.