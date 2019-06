¡En Colombia no hay suplentes! venció con jerarquía a Paraguay en Copa

La Selección Colombia jugó, una vez más, un excelente partido en la Copa América. La víctima de este encuentro fue Paraguay, que fue inferior en el juego y terminó perdiendo 1-0. Aunque el planteamiento inicial de Carlos Queiroz fue con una nómina plagada de suplentes, estos mostraron su casta para vencer con jerarquía a los rivales.



La Tricolor empezó con una jugada en su contra tras una mala salida. Sin embargo, Álvaro Montero, quien tuvo su oportunidad en este partido, atajó el balón con gran seguridad.



Pero Colombia se asentó poco a poco en el campo y empezó a mostrar superioridad sobre Paraguay. Con Cristian Borja intentó una jugada por izquierda, aunque el lateral terminó enviando un centro que fue bien bloqueado.

La presión constante mostraba a un equipo colombiano más acoplado y mucho más fresco para buscar variantes en ofensiva. Falcao se convertía en el primer jugador para defender y todos los demás lo seguían. De hecho, en un tiro de esquina, el ‘Tigre’ intentó una chilena que pudo terminar en gol.



Al 31 esa fórmula tuvo éxito. García Zarate recuperó, se la cedió a Santiago Arias, quien llegó hasta las cercanías del área de Paraguay para darle un pase a Gustavo Cuéllar, que en dos toques se acomodó y la mandó al fondo de la red para decretar el 1-0.

La Tricolor mantuvo la ventaja hasta el final del primer tiempo, cuando se fueron al descanso con una victoria justa en el estadio Arena Fonte Nova.

En la parte complementaria Colombia mantuvo la misma nómina, pero Paraguay sí buscó variantes en ofensiva. Aunque Queiroz no aguantó mucho así y a los 58 mandó al campo de juego a James Rodríguez en el lugar de Cuadrado.



La pelota quieta también era una opción y en un tiro de esquina del ‘10’ fue cabeceado con mucha potencia por Jefferson Lerma, pero bien tapó Roberto Fernández. La insistencia de Colombia seguía y por eso el siguiente en entrar fue Duván Zapata, aunque Falcao tuvo que salir del campo.



El juego colectivo y la presión alta dieron sus frutos a los 69 minutos del partido. James lideró la enjundia para quitar el balón cerca del área chica de Paraguay y él mismo dio una gran asistencia para una buena definición de Luis Díaz, aunque el gol fue anulado casi seis minutos después por la intervención del VAR por una mano del atacante guajiro.

Desde ahí empezó un recital de James, que mucho más fresco empezó a demostrar movilidad por todo el frente del campo y lujos que solamente fueron controlados con faltas de los paraguayos.



Colombia no pasó mayor problemas contra una selección paraguaya débil. Incluso, cerca del final del partido, Luis Díaz cayó en el área y el juez Víctor Carrillo volvió a revisar el VAR para no sancionar un penalti a favor de la Tricolor.



El 1-0 otra victoria en la Copa América y La Selección terminó la primera fase con un rendimiento perfecto al sumar nueve puntos. Su rival será el segundo del grupo C.