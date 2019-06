Colombia vs. Catar: así le ha ido con las invitadas a la Copa América

Catar será la primera selección no americana a la que enfrente Colombia en la historia de la Copa América. Este miércoles, a las 4:30 p.m. en el estadio Morumbí de San Pablo, la Selección saldrá en busca de la victoria en partido de la segunda fecha del grupo B de Brasil-2019, para clasificarse anticipadamente a la ronda de cuartos de final.

Colombia ha enfrentado en doce ocasiones a selecciones invitadas a la Copa, desde 1993 a la fecha. Catar será la número trece.



A Estados Unidos la enfrentó en 4 oportunidades, igual que a Costa Rica. Contra México han sido tres veces que se cruzaron, aunque desde la final, y el título, en 2001, no se volvieron a ver las caras. Y con Honduras, Colombia se midió en una oportunidad.



Estos fueron los resultados:

1993

Fecha 1 del grupo C: Colombia 2- México 1



1995

Tercer lugar: Colombia 4- Estados Unidos 1



1997

Fecha 1 de grupo C: Colombia 1- México 2

Fecha 2 del grupo C: Colombia 4- Costa Rica 1



2001

Semifinales: Colombia 2- Honduras 0

Final: Colombia 1- México 0



2004

Cuartos de final: Colombia 2- Costa Rica 0



2007

Fecha 3 del grupo C: Colombia 1- Estados Unidos 0



2011

Fecha 1 del grupo A: Colombia 1- Costa Rica 0



2016

Fecha 1 del grupo A: Colombia 2- Estados Unidos 0

Fecha 3 del grupo A: Colombia 2- Costa Rica 3

Tercer lugar: Colombia 1- Estados Unidos 0



El balance es favorable

Colombia ha ganado 10 partidos contra selecciones invitadas y solo ha perdido 2. Anotó 23 goles y recibió 8 anotaciones.