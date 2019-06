¿Qué tiene que pasar para que Argentina se enfrente a Brasil en Copa?

La Selección Argentina se juega la vida este domingo contra Catar en la última fecha de la fase de grupos de Copa América. La Albiceleste tiene oportunidades para ser tercera y segunda del grupo B. Sin embargo, tiene un posible duelo directo contra su máximo rival en cuartos de final: Brasil.

¿Qué tiene que pasar para que Argentina y Brasil jueguen en cuartos de final?

Brasil ya clasificó como líder del grupo A. La Verdeamarela derrotó 5-0 a Perú y se quedó con el primer puesto, lo que significa que jugará contra el tercero del grupo B o C.



Primero, Paraguay y Argentina deben ganar sus partidos. Así, Argentina es tercera del grupo B. Sin embargo, esta no es la única condición.



La selección de Messi, siendo tercera del grupo B, debe esperar que el otro mejor tercero no sea del grupo C. Perú, es el tercero del grupo A, por lo que Brasil no se puede enfrentar de nuevo a los íncas, dándole el lugar a un Brasil vs. Argentina en cuartos de final.



Si el segundo mejor tercer es del grupo C, automáticamente la Albiceleste pasa a jugar contra el primero del C, (Uruguay o Chile).



En conclusión, para que Brasil y Argentina se enfrenten, Argentina y Perú deben ser los mejores terceros en cuartos de final.