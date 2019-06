¿Encajará?: Óscar Córdoba y su análisis sobre James en Italia

La Selección Colombia vive su mejor momento en la Copa América y se clasificó como líder de su grupo. Óscar Córdoba, exarquero de la Tricolor, fue uno de los campeones de ese torneo con la Tricolor en 2001. Así, elogió lo que se ha hecho, puso a la Selección como favorita y habló con FUTBOLRED sobre James y el fútbol de Italia en un evento de 'Foreo' (dispositivo para el limpiar la piel).



El exguardameta triunfó fuera del país y, por eso mismo, comparó a los futbolistas colombianos con los extranjeros, comentando que falta responsabilidad en muchos aspectos del entrenamiento.

¿Qué diferencia al futbolista colombiano con el europeo?...



"La responsabilidad. A mí me tocó muy tarde, tuve un técnico yugoslavo y con él aprendí mucho, pero fue muy tarde. Cuando fui a Turquía aprendí de eso, los futbolistas no solo dedicaban una hora y media (como los colombianos) si no que llegaban hasta entrenar durante tres horas en cada sesión. Así, se mantenían en forma. Tampoco se iban a tomar después, no andaban de joda y eran serios con el trabajo que hacían".



¿Por qué no se aprendió ese estilo en Colombia?...



"Los futbolistas que sí lo aprendieron están donde están: los de Europa saben cómo son las cosas. En Colombia, en mi época, todos llegábamos cinco minutos antes de entrenar y, uno de joven, veía a los mayores e ídolos llegar enguayabados, con mala cara, quejándose del trabajo... ¿Cómo no iba a aprender eso cualquier jugador?



Cuando yo estuve en Argentina, tuve un partido contra River Plate, donde jugaba Juan Pablo Ángel. Tuvimos un mano a mano y él no supo definir, me dio el balón y le pegó al piso. Cuando iba a salir, los hinchas de River me gritaban 'colombiano hijo de put*, llévate a ese tronco de Ángel para Boca'... Luego de eso, él se llevó a un entrenador personal y empezó a trabajar en su entrenamiento durante al más de tres horas al día. Por eso llegó hasta donde llegó".



¿Cómo ve a Colombia para la Copa América? ¿Es favorita?...



"Sí, es favorita y puede lograr su segundo título. Se ve una Colombia muy sólida, muy equilibrada y con madurez. El cambio generacional se dio de forma correcta por el momento de nuestros jugadores en sus equipos internacionales".



¿Duván, Falcao o ambos?...



"Pueden jugar juntos, (Carlos) Queiroz ya los probó y también lo hizo contra Perú. Sería una buena dupla".



James sería nuevo jugador de Nápoles, ¿se adaptaría al fútbol italiano?...



"Sería bueno que llegara al Nápoles, James es un jugador que se adaptaría a cualquier futbol, por su calidad y buen juego. Merece tener minutos y podría darle un buen juego en Italia. Puede ser la mejor opción a tomar para la próxima temporada".



¿Cree que el tema del doping podría afectar la estadía de Álvaro Montero como arquero de la Selección Colombia?...



"Seguramente la sanción lo llevará a perder terreno, pero veo que se ha perdido el temor por parte de los directivos para contratar y darle opción a nuestros arqueros", finalizó el exportero, en un evento de 'Foreo' (producto de cuidado para la piel).



Miguel Ángel Machado

Periodista FUTBOLRED

Twitter: @miguelmachadom