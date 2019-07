Chile dejó todo listo para enfrentar a Perú en Porto Alegre

Con la plantilla completa y una temperatura invernal, la selección de Chile realizó este martes su último entrenamiento en Porto Alegre antes del duelo de semifinales de la Copa América contra Perú, el miércoles.

El técnico colombiano Reinaldo Rueda tiene a su disposición y en perfectas condiciones a los 23 jugadores del plantel, incluidos el arquero Gabriel Arias, el ariete Eduardo Vargas y el defensa Mauricio Isla. Estos tres futbolistas entrenaron al margen del grupo hace dos días por culpa de sobrecargas musculares, pero ya se han recuperado y apuntan al once titular para enfrentar mañana a la Blanquirroja.



Chile se ejercitó en el centro de entrenamiento del Gremio, club en el que jugó una temporada Eduardo Vargas con un saldo de nueve goles anotados. La Roja ha cambiado el clima agradable y caluroso de Sao Paulo, Salvador y Río de Janeiro por el frío de Porto Alegre, donde esta mañana los termómetros marcaban diez grados centígrados pero la sensación térmica era inferior.



Además, había una tupida capa de neblina que hacía más intenso el frío, por lo que varios jugadores chilenos saltaron a la cancha con guantes y fundas para el cuello. Todo parece indicar que Rueda alineará mañana al equipo de gala de Chile en esta copa, el mismo once que dispuso en las dos primeras jornadas de la fase de grupos y en el duelo de cuartos ante Colombia.



El once está formado por Gabriel Arias en el arco; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán y Jean Beausejour en la zaga; Arturo Vidal, Erick Pulgar y Charles Aránguiz en el centro del campo, y José Pedro Fuenzalida, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez en ataque. Chile, campeón de América en 2015 y 2016, busca en Brasil su tercer título consecutivo, un registro que solo logró Argentina hace casi siete décadas.