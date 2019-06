El bicampeón toma el liderato: Chile venció 2-1 a Ecuador 

La selección de Chile y Ecuador se enfrentaron en el cierre de la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa América. Los dirigidos por Reinaldo Rueda vencieron 2-1 a los ecuatorianos y aseguraron su presencia en los cuartos de final del torneo.

El partido fue muy disputado, ambos equipos realizaron buenas presentaciones y pusieron acciones para el deleite de los asistentes al compromiso. Chile fue superior en gran parte del duelo, sin embargo, Ecuador también tuvo chances claras para irse en ventaja.



Chile arrancó el primer tiempo pisando fuerte en el compromiso, el equipo dirigido por Reinaldo Rueda presionó alto a Ecuador y logró sacar un tiro de esquina en el que los rebotes favorecieron a José Fuenzalida, quien con un gran remate venció a Alexander Domínguez al minuto 8.



Ecuador tuvo una buena reacción luego del gol de Chile, los dirigidos por Hernán Darío Gómez se metieron en el partido y complicaron a la Roja. Tanto así que al minuto 25 en una jugada tejida por los ecuatorianos, el arquero Gabriel Arias cometió una imprudencia en el área y el árbitro no dudó en sancionar penal. Enner Valencia fue el encargado de poner el empate en el marcador.



La primera parte terminó 1-1 y dejó un juego bastante parejo, con opciones repartidas. El partido tuvo varios lapsos en los que se vio muy cortado por la gran cantidad de faltas cometidas por los jugadores.



El periodo complementario comenzó igual al primer tiempo, al minuto 6, Chile salió en búsqueda del partido y se encontró con un bonito gol de Alexis Sánchez luego de un centro que remató con calidad con su pierna derecha.



Chile continúo con la superioridad en el partido y confirmó que la pelota quieta es una de sus fortalezas en esta Copa América, Erick Pulgar remató de cabeza y por poco aumenta el marcador en el partido al minuto 19 del segundo tiempo.



Ecuador tuvo varios chispazos en los últimos 15 minutos del encuentro, en los que generó peligro en el área custodiada por Gary Medel. Los dirigidos por el 'Bolillo' Gómez no lograron descifrar la resistencia de los chilenos y no pudieron encontrar el empate en el compromiso.



El compromiso terminó 2-1 a favor de Chile y este resultado confirmó a la Roja en los cuartos de final de la Copa América. Los dirigidos por Reinaldo Rueda siguen a Colombia como el segundo equipo clasificado a esta instancia.