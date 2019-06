Se define el rival de Colombia: Uruguay y Chile se enfrentan en Copa

La selección chilena, con su clasificación a cuartos de final de la Copa América ya garantizada y con algunas dudas en su alineación, se medirá este lunes en el estadio Maracaná de Río de Janeiro a un Uruguay que aún busca su cupo y que perdió por lesión a dos titulares.

El equipo dirigido por el técnico colombiano Reinaldo Rueda, que venció sus dos primeros compromisos por 4-0 a Japón y 2-1 a Ecuador, necesita de al menos un empate para terminar como primero en la clasificación del Grupo C, algo que no puede ser tan ventajoso en caso de que su rival en cuartos de final, el tercero del Grupo B, sea Argentina o Paraguay. Si pierde el partido y el liderato frente a Uruguay, tendrá que medirse en la próxima fase a Colombia, que ya garantizó clasificación como primero del Grupo B.



El campeón de las dos últimas ediciones de la Copa América desembarcó en la noche del sábado en Río aún con dudas por la situación del delantero Alexis Sánchez, uno de sus principales jugadores y autor del gol de la victoria sobre Ecuador, que sufrió un esguince en el tobillo. Pero los médicos también tienen que pronunciars sobre la situación de Arturo Vidal, que arrastra problemas musculares desde que llegó a Brasil y no ha acabado ninguno de los dos partidos que la Roja ha jugado en el torneo. Con el pase a cuartos garantizado es probable es que Rueda no arriesgue a ninguno de sus dos importantes futbolistas.



El técnico colombiano también tendrá que decidir si reserva a alguno de los cinco jugadores que tienen amarilla para evitar que una nueva amonestación, ante un adversario de juego duro como Uruguay, les impida jugar en cuartas. Los amonestados son, además de Vidal, Mauricio Isla, Jean Beausejour, Óscar Opazo y Gabriel Arias.



Además de mantener viva la esperanza de conquistar su tercera Copa América seguida, Chile intentará aumentar a ocho el número récord de partidos seguidos en que se mantiene invicto tras haber cosechado seis victorias y un empate en sus últimos compromisos.



Uruguay, por su parte, llegó el viernes a Río con una victoria por 4-0 sobre Ecuador y un decepcionante empate 2-2 frente a Japón en el equipaje y sin clasificación garantizada, pero puede avanzar incluso si pierde el lunes dependiendo de otros resultados. El atacante Edinson Cavani afirmó que Uruguay saldrá a ganar el partido del lunes sin importar si una victoria puede llevarlo a medirse con Argentina en cuartos de final. "Cuando entras a la cancha sólo quieres ganar y después del final del partido comienzas a preocuparte con el futuro rival", dijo.



El entrenador uruguayo, Óscar Washington Tabárez, tendrá que escoger los sustitutos de dos de sus principales titulares y que sufrieron graves lesiones. Uruguay, el mayor vencedor de la Copa América, con quince títulos, perdió inicialmente al centrocampista Matías Vecino, quien sufrió una lesión muscular; tuvo que despedirse del torneo y no pudo ser sustituido ya que el reglamento no lo permite.



A Vecino se le sumó el lateral izquierdo Diego Laxalt, que sufrió una lesión en el muslo derecho en el empate con Japón y los médicos le dieron una baja de entre 10 días y 2 semanas, por lo que fue mantenido en el equipo con la esperanza de que pueda ser usado en semifinales o final si los charrúas llegan a esa instancia.



La única buena noticia es que el traumatismo que el delantero Luis Suárez sufrió en la mano y por el que tuvo que consultar a un especialista en Porto Alegre no le impedirá jugar el lunes. El atacante del Barcelona español llegó a Río con un vendaje en la mano por la inflamación en el cuarto metacarpiano, pero, según los médicos de Uruguay, se trata tan sólo de una protección para evitarle dolores y que no le impide jugar frente a Chile.



Tabárez aún no confirmó si mantendrá en el once titular a Lucas Torreira, que sustituyó inicialmente a Vecino, o si le dará la oportunidad a Federico Valverde, más efectivo frente a Japón. Tampoco anunció si volverá a alinear a Giovani González en el lugar de Laxalt o si comenzará con Marcelo Saracchi. La duda obedece a que González es lateral derecho por lo que Tabárez tuvo que mandar a Martín Cáceres a actuar como lateral izquierdo mientras que Saracchi es el sustituto natural de Laxalt.