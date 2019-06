'Duván retribuye con goles a la memoria de su madre': Óliver Zapata

Óliver Zapata está orgulloso, pero no pierde su humildad. Dice que Duván, su hijo y actual goleador de la Selección Colombia en la Copa América de Brasil, está cumpliendo la promesa que hizo tras la muerte de su madre, Elsa Banguero, fallecida por al momento de la cirugía de una pancreatitis aguda en junio de 2010, cuando el delantero caleño apenas iniciaba su etapa como profesional.

Fue justamente en la preparación al Mundial Sub 20, en cuya convocatoria estaba el joven atacante vallecaucano. U paro cardiorrespiratorio apagó muy rápido, a los 43 años, la vida de quien lo llevaba todos los días a los entrenamientos en la sede de La Troja. Golpe durísimo, que Duván empezó a asimilar con la convicción de que iba a llegar muy lejos.



“Él está retribuyendo a la memoria de mi esposa, y cada día le pide que lo siga iluminando en su carrera. Ella desde allá le está enviando muchas bendiciones, me da mucha tristeza porque yo estoy viviendo este momento y ella no está. También sé que hay mucha energía positiva de los colombianos y Duván la recibe en Brasil”, afirma Óliver en diálogo con Futbolred.



Tal vez la persona que mejor lo conoce tampoco olvida las palabras de Diego Umaña en el 2008, cuando dirigía al América de Cali y les dijo que ‘ese muchacho los llevaría a Europa’. “Hoy lo recuerdo y seguimos igual de humildes, uno no tiene por qué aparentar lo que no es, eso siempre se lo he recalcado a mi hijo”, sostiene el padre del futbolista.



Sobre la formación titular que pondría Carlos Queiroz este domingo frente a Paraguay, ya clasificados y en el cierre de la primera ronda, dice que “Queiroz es un técnico ambicioso, así coloque un equipo alterno, dándole la oportunidad a los que no han podido estar, va a ir con la intensidad de siempre. Se ha visto que con los recambios que ha hecho todo el mundo ha ido compenetrado con lo que quiere, con mucha garra. Ese es trabajo de la Selección, cuando uno está allá quiere hacer las cosas de la mejor manera y a demostrar que por algo lo tienen allí. Espero una victoria para el domingo”.



En cuanto a la pregunta que todos se hacen en el país, sostiene que “Duván se parece a Falcao en la garra, los dos pueden jugar juntos perfectamente, aunque esa es una decisión que la toma el técnico y es muy respetable”.



También reconoce el momento difícil que atravesaron luego que José Pékerman excluyera al goleador del equipo que compitió en Rusia 2018: “A mi muchacho le dio muy duro la no convocatoria al Mundial de Rusia, porque había salido en la prelista; infortunadamente tuvo una lesión muscular, pero el trabajo que se le hizo fue excelente y estaba completamente recuperado, incluso en la última semana cuando se iba a entregar la plantilla definitiva, él ya estaba haciendo trabajos de campo en Italia. La sorpresa fue cuando al final no quedó, porque estando en Europa le dieron otro manejo, a él en ningún le preguntaron cómo se sentía y cómo iba, si en verdad hubieran tenido la expectativa de llevarlo. Él desde un principio me dijo que sabía que no iba a salir en la lista, pero me prometió que para la Copa América lo daría todo y allí está, pensando también en las Eliminatorias y el Mundial de Catar, ojalá las cosas se le sigan dando”.



Ahora, por tranquilidad, vive en el sur de la ciudad, junto a Cindy Carolina, hermana mayor de Duván, pero don Óliver sigue como coordinador de Producción en una empresa de químicos a la que ingresó hace 16 años.



“Me siento orgulloso de lo que está logrando mi hijo por su esfuerzo, por su entrega, dedicación y el respeto, las bases que nosotros le dimos, él no se puede olvidarse de eso. Duván nos ha hecho una promesa, que va a llegar más alto, luego del partido ante Catar lo llamé para felicitarlo por el gol y la clasificación, me dijo que dará mucho más, sabe que tiene que dar mucho más, porque la exigencia será mucho mayor”, confiesa.



Sobre el futuro inmediato, en el que se le relaciona con el Napoli, dice que no hay nada confirmado para Duván. “Primero se habló del Inter, por la posibilidad de la salida de Icardi, también lo de Inglaterra, pero se ha apagado un poquito; ahora suena lo del Napoli, lo dejaron ir y lo quieren otra vez, su empresario debe estar trabajando, pero nosotros no sabemos nada, de pronto cuando solo falte la firme se aclarará todo”.



Fernando Schena y Néstor Villarreal, sus dos representantes, están atentos para definir el futuro del delantero vallecaucano.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces