Brasil sufre baja sensible de cara al duelo frente a Paraguay

El entrenador brasileño, 'Tite', dijo este miércoles que Fernandinho "no está en condiciones" para jugar y anunció a Allan en el equipo titular para enfrentarse mañana jueves a Paraguay en los cuartos de final de la Copa América.

"Fernandinho está fuera del partido. Quien juega es Allan. Si ganamos, si nos clasificamos, posiblemente él (Fernandinho) estará listo" para el próximo partido, señaló el técnico en una rueda de prensa en el Arena do Gremio de Porto Alegre.



El volante del Manchester City lleva varios días entrenándose al mismo ritmo que sus compañeros y parecía que había superado por completo sus molestias en la rodilla derecha, pero al parecer no está al cien por cien. En este sentido, el sustituto de Casemiro, baja por sanción, será el volante del Nápoles Allan, de 28 años. "Fernandinho iba a jugar en condiciones normales y naturales, pero no lo está", remarcó.



La del volante del Real Madrid es una baja sensible, pues de los 39 partidos que ha dirigido Tite con la selección brasileña solo ha perdido dos y en ninguno de ellos estuvo el número 5. "El gran desafío es cambiar esa estadística", comentó el entrenador.



Sobre una posible definición en la tanda de penaltis -Paraguay eliminó a Brasil de la Copa América de Argentina 2011 y Chile 2015 de esa forma-, Tite dijo que la resolución desde el punto fatídico es "injusto" y "personaliza el éxito o el fracaso". "Nunca estaré tranquilo con el lanzamiento de penaltis", añadió.



Por otro lado, el técnico confirmó que repetirá el trío atacante, formado por Everton, Gabriel Jesús y Roberto Firmino, que inició en la victoria por 0-5 sobre Perú en la última jornada de la fase de grupos.



Brasil y Paraguay medirán sus fuerzas mañana jueves a las 21.30 horas (00.30 GMT del viernes) en el Arena do Gremio de Porto Alegre por un cupo para las semifinales de la Copa América 2019. El ganador de ese encuentro se enfrentará en semifinales al vencedor del Venezuela-Argentina el 2 de julio en el estadio Mineirao de la ciudad de Belo Horizonte.