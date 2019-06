Puede ser un grande: Colombia atento a la disputa en el Grupo C

La Selección Colombia enfrentará a Paraguay clasificada en el primer lugar del grupo B de la Copa América. Ganar frente a Catar y Argentina aseguró a la Tricolor en los cuartos de final una fecha antes de terminar la fase de grupos.



La suerte dictaminó que Colombia enfrente al segundo del grupo C, el cual puede ser Chile, Uruguay y Japón. Sin embargo, para conocer el rival, la Tricolor debe esperar a que se jueguen los partidos de este lunes 24 de junio.

¿Enfrentamiento con Chile?

El bicampeón de América está clasificado a los cuartos de final, sin embargo, su liderato no está seguro, ya que debe jugar contra Uruguay para definir su posición.



De la única manera que Colombia enfrentaría a los dirigidos por Reinaldo Rueda sería con una derrota de Chile frente a la Celeste, debido a que Uruguay llegaría a siete puntos, uno por encima de la Roja. Esto relegaría a los chilenos a la segunda posición del grupo C.



Chile no puede quedar tercero, ya que ni Japón, ni Ecuador pueden alcanzarlo en los puntos que tiene sumados.



¿Se repetirá el duelo del Mundial de Brasil?

Quizás la opción con más altas probabilidades de darse sería un duelo contra Uruguay en cuartos de final. Los Charrúas tiene una misión difícil para ser líderes del grupo C de la Copa América, deben enfrentar a Chile con una sola posibilidad: ganar.



Uruguay debe conseguir una victoria sí o sí para pasar como primero del grupo, esto debido a que la Celeste tiene cuatro puntos y Chile tiene seis. Un empate o una derrota lo dejaría en el segundo o tercer puesto.

Japón, el más lejano pero posible

La selección asiática tiene las posibilidades más complicadas para ser el rival de Colombia en cuartos de final. Japón enfrenta a Ecuador con la obligación de ganar por gran cantidad de goles y esperar que Uruguay pierde frente a Chile y poder clasificarse como segundo por diferencia de gol.



Esta llave es la que menos posibilidades tiene, ya que antes de jugar la tercera fecha, Japón tiene -4 en diferencia de gol y Uruguay tiene +4, por lo que es un resultado que no tiene altas probabilidades de darse.