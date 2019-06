¿Buscó excusas?: Lionel Scaloni y las críticas al terreno de juego

La selección Argentina tuvo un mal partido contra Colombia, la derrota 2-0 los deja mal parados en el grupo B de la Copa América. Lionel Scaloni no se fue del todo insatisfecho del compromiso, sin embargo, el entrenador se refirió al terreno de juego y lo criticó con dureza.

"Lamentable el estado de la cancha, sobre todo si es el primer partido. No me imagino como estará esta cancha cuando se jueguen dos o tres compromisos acá. La verdad, esta situación deja mucho que desear, sobre todo con la calidad de jugadores", añadió Lionel Scaloni sobre el estado del terreno de juego en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador Bahía.



Además, Scaloni también aseguró que su selección fue superada por Colombia en varios pasajes del compromiso, sin embargo, el entrenador consideró que su equipo no jugó mal y que se debe buscar lo mejor de la derrota.



Por otro lado, el director técnico confirmó que el gol de Roger Martínez llegó en el momento en el que sus dirigidos estaban jugando con un mejor fútbol sobre el terreno de juego.



Argentina tendrá que vencer a Paraguay para no perder las aspiraciones a avanzar a los cuartos de final de la Copa América de Brasil.