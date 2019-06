Enamorados de Rueda: Ecuador se rinde ante el estratega colombiano

Reinaldo Rueda enfrentará a un viejo conocido, Ecuador, una selección que vive agradecida con la labor del entrenador colombiano en su paso por el equipo entre 2010 y 2014. Los dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol recuerdan al estratega como el artífice de un gran cambio para su seleccionado.

En Ecuador tienen un gran respeto y agradecimiento por Reinaldo Rueda, entrenador que los llevó al Mundial de Brasil 2014 luego de ser uno de los mejores equipos en las eliminatorias suramericanas: “Lo más importante es que es un caballero, educado y muy conocedor de fútbol. Fue muy explícito respecto de los objetivos y de lo que necesitaba. Claro y franco. Eso nos hizo creer que estábamos ante la persona adecuada”.



Además, Alex de la Torre, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol aseguró que el proceso con Reinaldo Rueda fue planificado y realizado luego de un tiempo de haberlo estudiado: “La contratación de Rueda fue porque se le seguía desde las categorías formativas de Colombia, en un Sub 20 en Francia. Luego va al Mundial de Sudáfrica con Honduras y Luis Chiriboga ya tuvo un acercamiento con él para ver la posibilidad de que dirigir a la selección. Considerábamos que nos había ido bien con Hernán Gómez y Luis Suárez”.



De la Torre también confirmó que quisieron traer a Reinaldo Rueda de nuevo a Ecuador, pero el aspecto económico no ayudó para que el entrenador colombiano regresara a la selección.



Sobre la presión que tiene Reinaldo Rueda con la renovación que debe tener con la selección de Chile, comentó: “Reinaldo renovó en parte a la Selección. Teníamos una base que venía cambiándose desde el Mundial de Alemania. El buen fútbol bajo su mando significó que Ecuador estuviera entre las 10 mejores selecciones del mundo, un logro inédito. Eso no se volvió a ver. Fue muy satisfactorio y refleja el buen trabajo que realizó. Hay algunos jugadores que quedaron de ese proceso, como Enner Valencia, renovó la parte defensiva. Es difícil recordar a todos los jugadores que dejó como legado para la selección, pero fue un gran aporte, sin dudas”.



Por este motivo, el dirigente asegura que Reinaldo Rueda es el indicado para ser el técnico de Chile y confirma que el colombiano ha sufrido de críticas innecesarias en el país chileno.