Un paseo por Sao Paulo: reviva los tres goles de Brasil sobre Perú

La selección Brasileña gana 3-0 a Perú y de momento se mete a los cuartos de final de la Copa América en el primer lugar del grupo A. Los dirigidos por Tite golean a los incas con un gran rendimiento sobre el terreno de juego.

Al minuto 12 del primer tiempo, Casemiro aprovechó un tiro de esquina cobrado por Philippe Coutinho en el que Perú no tuvo respuesta positiva para evitar que el jugador del Real Madrid abriera el marcador.

Perú siguió sin dar respuesta al ataque incisivo de los brasileños, quienes no dieron respiro al equipo dirigido por Ricardo Gareca. Al minuto 19 del primer tiempo, Pedro Gallese cometió un error en un despeje que rebotó en el delantero Roberto Firmino y este aprovechó para definir con el clásico "no look" de Ronaldinho.

#CopaAmerica



¡GOOOOOOOL! Tras un error de Gallese Firmino aprovecha de poner el segundo del partido.



Perú 🇵🇪 0-2 🇧🇷 Brasil



⏱ Min. 20.



EN VIVO

Canal 4 📺 TCS GO 📲 pic.twitter.com/v3w8OpQsVn — Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) 22 de junio de 2019

La paliza continúo al minuto 32, esta vez de la mano de Everton, quien en una buena jugada individual sacó un remate potente que se metió en el arco peruano con un poco de complicidad del arquero.