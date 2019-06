Crespo apuntó a Messi y Agüero: 'En lo defensivo ellos no te ayudan'

La derrota frente a Colombia fue objeto de todo tipo de análisis en Argentina y uno de los que dio sus comentarios al respecto fue el ex delantero Hernán Crespo, actual entrenador de Banfield y quien tuvo una larga experiencia en selecciones de su país.



Sabiendo de esto, Crespo fue cuestionado respecto a la soledad en la que se vio Sergio Agüero durante el partido frente a la ‘Tricolor’, a lo cual respondió claramente: “Más allá del Kun es una cuestión de equilibrio, Argentina no logra tener ese equilibrio sabiendo que de repente tiene uno o dos jugadores que a nivel defensivo no te ayudan (Agüero y Messi). Gente que en los últimos metros te puede hacer un desastre, pero a la hora de volver es difícil”.



Y prosiguió con su descargo: “Por eso es difícil sumarle más gente sin descubrirte demasiado, habría que ver quién puede hacer de unión entre el mediocampo, algo que en un momento hacía muy bien Di María, pero tenía a Mascherano y Biglia. También había otras edades”.



Así llegó su crítica teniendo en cuenta lo táctico: “No es cuestión de si le pongo alguien al lado, sino de interpretar el juego y entender dónde, el que tienes en frente, te va a lastimar. Me estás hablando de jugadores fundamentales, pero al mismo tiempo tienes que tener un equilibrio defensivo que en algún momento pasó, pero si no hay una presión de parte de ellos dos inicial, sabes que vas a replegarte y se te van a venir los centrales, se te pueden poner en cualquier lado, hay que cubrir muchos agujeros, no es fácil cubrir el campo cuando no hay una presión inicial”.



Entonces concluyó: “Con eso tienes que tratar de poblar un poco la mitad de la cancha, entonces es difícil. No solo pasa por el hecho de vamos a sumar más gente adelante, es encontrar el equilibrio que sabes que se te van a venir con gente de buen pie, como pasó con Colombia y te van a complicar. Entonces te vas a defender y te van a atacar”.