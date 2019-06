Críticas a Osorio en Paraguay: lo culpan del fracaso en Copa América

Luego de la eliminación de Paraguay de la Copa América 2019 llega el momento de los balances y los análisis y en esos los paraguayos no dejan de mencionar al técnico colombiano Juan Carlos Osorio, quien renunció a su cargo en febrero pasado y hoy es el técnico del Atlético Nacional. Este es el caso del ex jugador de la selección paraguaya Carlos Gamarra, quien lamentó que no hubieran contratado desde un comienzo a Eduardo Berizzo y que se perdió tiempo valioso de trabajo con Osorio

"Osorio vino sin querer a Paraguay porque no tenía opción. Todo el tiempo dijo que si Colombia le abría la puerta, él quería volver a Colombia. En esas condiciones no tendrían que haberle contratado", declaró Gamarra en entrevista con Efe en Río de Janeiro.



La contratación del entrenador colombiano, que dirigió a México en el Mundial de Rusia se produjo el 3 de septiembre de 2018 pero terminó 163 días después, el 13 de febrero pasado, al argumentar "razones familiares".



"Para mÍ, Osorio tuvo que haberle dado el tiempo a Paraguay, no Paraguay a Osorio", afirmó el excentral del Atlético de Madrid y los brasileños Flamengo, Corinthians y Palmeiras al lamentar la pérdida de tiempo que ha permitido la APF con el fallido proceso con el colombiano y la urgente llegada al banquillo del argentino Eduardo Berizzo.



"Tenían que haber agarrado a Berizzo en esa época. Hoy tendría ya un año y medio de trabajo con esta selección", manifestó al expresar su enfado con la insistencia de la federación de su país en el exentrenador del Sao Paulo brasileño, quien públicamente afirmó que su prioridad era dirigir a Colombia.



"Siempre dije el presidente de la Asociación Paraguaya se bajó los pantalones con Osorio. Paraguay tiene una historia y hay que respetarla. Y el presidente de la APF tuvo que haber respetado eso. Y hacerse respetar, porque uno no puede traer un técnico que está pensando en otro seleccionado", enfatizó.

Paraguay, que cayó en la fase de cuartos de final de la Copa América con la selección de Brasil, vive un dilema entre el dilema de Berizzo, partidario del fútbol ofensivo y bien jugado, y el ADN de su país.



"El paraguayo sabe sus limitaciones. Todos queremos garra, pasión amor propio y a Berizzo le gusta el juego vertical. A nosotros, contener, cerrar líneas, esperar. Berizzo va a tener que trabajar mucho y cambiar un poco su sistema de juego, adaptarse al sistema paraguayo para que tenga éxito", declaró 'el Colorado' a Efe.



El excapitán señaló al entrenador argentino de haber complicado la clasificación paraguaya hacia la fase de los mejores ocho. "Contra Catar (2-2) el técnico se equivocó al no cerrar el partido. Paraguay pudo haber clasificado tranquilamente Y haber jugado los cuartos con Venezuela. No haber encarado a Brasil", puntualizó.