Ecuatorianos culpan al 'Bolillo' Gómez y piden su salida en redes

#CopaAmerica | ¡Qué humillante debut!!! No solo por el #Uruguay 4-0 #Ecuador, sino porque el equipo dirigido por Hernán Darío #BolilloGomez no mostró nada más que miedo y muchos errores.



Así no queda más que unirse al coro #FueraBolilloFuera 👎🏼



