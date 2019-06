Colombia se despide de la Copa América: Chile lo sacó por penaltis

Los cobros desde los 11 pasos volvieron a marcar la suerte del equipo nacional en Copa América. Otra vez ganó Chile, que se impuso 5-4 y sacó a la tricolor de carrera.

Abrió la cuenta James con un engaño al palo contrario de Arias; fue Vidal con un cobro impecable para empatar la serie; turno para Cardona en Colombia y lo cobró por abajo; se puso delante de la pelota Vargas para Chile y otra vez el tema se puso 2-2; llegó Cuadrado y con suspenso acertó; Pulgar amagó y también marcó; Mina se animó y lo puso arriba contra el travesaño; Saavedra cobró igual y celebró; llegó Tesillo pero envió la pelota afuera y se puso todo en manos de Ospina, que ante el cobro de Alexis sencillamente no pudo. Fin de la historia. Adiós a la Copa de los 9 puntos.



Colombia, de la mano del VAR, que anuló dos jugadas de gol de los chilenos, se vio favorecida en el tiempo reglamentario y ante su falta de puntería llevó el duelo hasta los penaltis.



El duelo empezó con algo de nerviosismo y una dura falta a Falcao que el árbitro pasó por alto. Se acercaban los de amarillo a predios de Arias con un tiro de costado que levantó James al área y creó zozobra, aunque faltó precisión para hacer daño. Roger Martínez intentaba al 11 sin la dirección suficiente.



Tenía la pelota y la iniciativa Colombia pero era David Ospina quien, al minuto 12, volaba de palo a palo para proteger su arco invicto, a sendos remates de Fuenzalida, quien por suerte estaba en fuera de lugar. ¿Suerte? Fue eso que llaman VAR y que salvó a Colombia cuando, al minuto 15, apareció Beausejour por derecha para meter un centro que confundió a Dávinson y Ospina y en el choque le quedó la pelota a Aranguiz. Fue gol, pero los de las cámaras vieron un fuera de lugar muy ajustado que mantuvo el 0-0 en el marcador. ¡Bendito sea el VAR!



Falcao, de media vuelta, volvería a llevar algo de peligro al área rival aunque la pelota fue mansa a manos de Arias. Lo bueno, bajó la iniciativa de los chilenos, que vieron por primera vez la enorme figura de Mina al 25, en un tiro de esquina que les ganó a todos, aunque su cabezazo salió desviado.

La precisión en el pase que tenía Chile y de la que carecía Colombia permitía que Vidal volviera a meter miedo a los 40 minutos con un remate frontal que se fue arriba del travesaño… otra vez, la fortuna.



Los últimos minutos del primer tiempo se perderían en un juego fuerte innecesario por momentos, con Barrios multiplicándose por todo el campo para corregir los defectos de marca de Cuadrado y Uribe y pidiendo a gritos un auxilio para el complemento.



No lo consideró así el DT Queiroz, que salió sin cambios para los últimos 45 minutos.



Se abrían las acciones con un tiro libre gestionado por Cuadrado, que James envió por fuera. El propio Cuadrado decidió mal a los 50 minutos en el gran contragolpe que le sirvió Falcao y que acabó en nada. Y otra vez la misma historia: una vez intentó Chile al 51, un remate de afuera de Alexis que exigió a Ospina. Sin duda, más efectivos los de rojo.



Un instante tuvo James para hacer diferencia al 54, gran habilitación a Cuadrado y él desde el suelo la puso al medio, de nuevo se la puso James con una caricia, pero Arias anticipó y arruinó una gran triangulación. Y entonces, el lío de siempre: llegó una vez Chile, gol de Vidal, pero venía de un rebote en la mano de Maripán y de nuevo el marcador quedó en ceros. ¡Que maravilla de invento el VAR! Faltaba ver si Colombia lo sabía usar a su favor…



A juzgar por la jugada en la que se estrellaron Ospina y Mina al centro de Isla para Vargas, quedaban dudas.



Demoraría 75 minutos Queiroz el ingreso de Duván Zapata por Falcao y 80 minutos en darle paso a Luis Díaz por Roger Martínez. Turno para el nuevo lucimiento de Ospina al cabezazo de miedo de Vargas, que superaba a Dávinson –otro fallo del central-: ¡nervios de acero del portero!

Una amarilla para James, tres cambios que no llegaron a conectarse en el juego y 94 minutos que llevaron a la definición desde los 11 pasos. Suerte y verdad…